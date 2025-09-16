Nuevo curso gratuito para manipuladores de alimentos en Nueve de Julio

- Advertisement -

Comenzó un nuevo curso gratuito destinado a manipuladores de alimentos, con sede en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”. La capacitación tiene carácter obligatorio y está orientada a quienes desarrollan actividades vinculadas a la elaboración, fraccionamiento, almacenamiento o venta de productos alimenticios.

En la última jornada del curso, se dictará un módulo especial dedicado a la manipulación de alimentos libres de gluten, con el objetivo de brindar herramientas adecuadas para el tratamiento seguro de productos aptos para personas con celiaquía.

Se prevén nuevas ediciones de la capacitación en los próximos meses. Por consultas o más información, se puede llamar al 610086.