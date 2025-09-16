martes, septiembre 16, 2025
General

Nuevo curso gratuito para manipuladores de alimentos en Nueve de Julio

La Dirección de Bromatología municipal inició una nueva capacitación con asistencia obligatoria. Se dicta en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano” e incluye una jornada sobre alimentos libres de gluten

Comenzó un nuevo curso gratuito destinado a manipuladores de alimentos, con sede en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”. La capacitación tiene carácter obligatorio y está orientada a quienes desarrollan actividades vinculadas a la elaboración, fraccionamiento, almacenamiento o venta de productos alimenticios.

En la última jornada del curso, se dictará un módulo especial dedicado a la manipulación de alimentos libres de gluten, con el objetivo de brindar herramientas adecuadas para el tratamiento seguro de productos aptos para personas con celiaquía.

Se prevén nuevas ediciones de la capacitación en los próximos meses. Por consultas o más información, se puede llamar al 610086.

