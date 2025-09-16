Más operativos de tránsito: secuestran 19 motos y un auto por infracciones

- Advertisement -

En el transcurso de los últimos días, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, en conjunto con la Guardia Urbana, llevó adelante una serie de operativos de control en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Las tareas se enfocaron especialmente en espacios públicos y sectores con alta concentración de personas, con el objetivo de prevenir conductas peligrosas y garantizar el cumplimiento de las normas viales.

Como resultado de estos procedimientos, fueron secuestrados 19 motovehículos. Las principales causas fueron la falta de documentación, el incumplimiento del uso obligatorio del casco y la conducción por parte de menores de edad, una problemática que continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades locales.

Además, en un hecho que encendió las alarmas, un automóvil marca Mercedes-Benz fue interceptado cuando participaba en carreras ilegales por el centro de la ciudad. El vehículo circulaba a gran velocidad, representando un riesgo para peatones y otros conductores. El secuestro se realizó de manera inmediata por personal de Tránsito y de la Guardia Urbana.

Desde el municipio recordaron a la población la importancia de respetar las normas de tránsito, tanto para evitar sanciones como para preservar la seguridad de todos los vecinos. “Seguiremos trabajando de forma firme y sostenida en este tipo de controles”, aseguraron desde la Dirección de Tránsito.