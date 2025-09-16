La Provincia de Buenos Aires cierra todos los juicios pendientes por bonos no canjeados en 2021

- Advertisement -

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este lunes que logró resolver la totalidad de los juicios vinculados a bonos emitidos bajo legislación extranjera que no habían sido ingresados al canje de deuda realizado en 2021. Según detalló el Ministerio de Economía provincial, se alcanzaron acuerdos con acreedores que contaban con sentencias firmes en las Cortes de Nueva York, y se formalizaron desistimientos en procesos iniciados en Alemania.

De esta forma, la administración bonaerense concluye un proceso de regularización que comenzó en 2020 y que permitió, según destacaron, “retornar a un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública”.

“Este es un hito más en el camino que iniciamos en 2020 desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof”, afirmó el ministro de Economía, Pablo López. “Con este nuevo acuerdo reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones en el marco de una administración responsable que nos permite, a pesar de un contexto extremadamente complejo, seguir dando respuesta a las necesidades de las y los bonaerenses”, agregó.

Entre 2020 y 2021, la provincia reestructuró su deuda en moneda extranjera, cuyo stock había aumentado considerablemente entre 2016 y 2019, con emisiones superiores a los USD 5.000 millones. Ese incremento había duplicado el peso de los servicios de deuda sobre los recursos provinciales, pasando del 10% al 20% en apenas tres años, lo que motivó una estrategia de reordenamiento financiero.

La reestructuración de 2021 logró un nivel de adhesión del 97,66% del capital total de los bonos en circulación y permitió extender los vencimientos a plazos sostenibles. Desde entonces, la provincia ha venido cumpliendo semestralmente con los pagos de los nuevos bonos emitidos.

El nuevo acuerdo alcanzado ahora contempla condiciones similares a las del canje original: los bonistas recibirán bonos A en USD con vencimiento en 2037 —como los del acuerdo de 2021—, así como pagos en efectivo equivalentes a los intereses devengados desde entonces. El entendimiento fue resultado de un proceso de mediación con criterios de buena fe y beneficio mutuo.

Desde el Ministerio también remarcaron que, pese a la compleja situación macroeconómica nacional, la provincia ha mantenido su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones financieras, incluso frente a la caída de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y al freno de la obra pública nacional en territorio bonaerense.