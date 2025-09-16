CARBAP advirtió al Gobierno nacional por el riesgo estructural del puente sobre el río Salado en la Ruta 5

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitió una seria advertencia al Gobierno nacional por el estado estructural del puente que cruza el río Salado sobre la Ruta Nacional 5. A través de una nota con carácter de urgente dirigida al Secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Martín Maccarone, la entidad reclamó la “intervención y eventual adopción de medidas preventivas” ante las alarmas que indican un “riesgo de socavamiento anterior y retrógrado de las estructuras de sostén” del puente.

El documento, firmado por el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, y por el Coordinador de la Comisión de Aguas de la entidad, Alberto Larrañaga, se sustenta en un relevamiento fotográfico y técnico efectuado por los Productores Rurales de Alberti, presididos por Aldo Bergamini. A estas observaciones se sumaron las advertencias de la Sociedad Rural de Bragado, encabezada por Pedro Fernández Llorente, ambas asociaciones integrantes de la confederación.

Desde CARBAP advirtieron que la situación representa no solo un riesgo para el tránsito vehicular y el transporte de la producción agropecuaria, sino también una amenaza potencial para la seguridad de las personas que utilizan a diario esta vía estratégica del corredor productivo bonaerense.