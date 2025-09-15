Nuevejulienses brillaron en Capital y se llevaron dos títulos de la World Cup UIAMA

- Advertisement -

Este domingo 14 de septiembre, el estadio Don Bosco de Capital Federal fue escenario de una emocionante jornada de boxeo amateur, en el marco del torneo internacional World Cup UIAMA, bajo la modalidad “Batalla de Estrellas”.

El evento reunió a destacados boxeadores de distintos puntos del país, ofreciendo combates de alto nivel que mantuvieron al público en vilo durante toda la velada.

Entre los protagonistas de la noche se destacaron los representantes de la ciudad de Nueve de Julio, quienes compitieron bajo la bandera del Fight Club dirigido por Pamela Galdos y Víctor Hugo González. La participación nuevejuliense fue más que positiva, con dos títulos obtenidos y un claro crecimiento del semillero local en el boxeo amateur.

Resultados de los combates:

Matías González (Nueve de Julio) vs. Ulises Servín

En un combate parejo y de mucha intensidad, Ulises Servín logró imponerse en las tarjetas por apenas dos puntos, llevándose una ajustada victoria.

Gabriel Durán (Nueve de Julio) vs. Gastón Sánchez

En duelo de pesos pesados, el experimentado Gastón Sánchez —con pasado en kickboxing— se llevó el triunfo por decisión unánime frente a Gabriel Durán, quien proviene del mundo de las artes marciales mixtas (MMA).

Federico Acosta (Nueve de Julio) vs. Franco Michael Nina

El combate no llegó a disputarse debido a la ausencia de Franco Michael Nina, quien fue descalificado tras ser llamado en reiteradas oportunidades. De esta manera, Federico Acosta se coronó campeón de su categoría.

Valentín Bazzetta (Nueve de Julio) vs. Jonathan Avalos

En una pelea muy disputada, Valentín Bazzetta se impuso por puntos en las tarjetas, obteniendo el segundo título de la noche para 9 de Julio.

Dos campeonatos y un futuro prometedor

La noche cerró con un balance altamente positivo para el boxeo de Nueve de Julio. Federico Acosta y Valentín Bazzetta subieron a lo más alto del podio, llevando con orgullo sus títulos a la ciudad y consolidando su nombre en el circuito amateur nacional.

El evento también reafirmó el excelente trabajo que viene desarrollando el Fight Club de Galdos y González, espacio clave en la formación de jóvenes talentos que ya comienzan a destacarse en escenarios de jerarquía.

Sin dudas, el boxeo de Nueve de Julio continúa creciendo a paso firme y deja en claro que el semillero local tiene mucho por ofrecer.