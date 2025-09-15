lunes, septiembre 15, 2025
General

La Escuela Otto Krause presentó su nueva cocina totalmente equipada

La remodelación forma parte de un plan integral de mejora edilicia. El nuevo espacio, pensado desde 2022, se concretó el año pasado y se suma a dos aulas ya inauguradas. Participaron autoridades municipales, educativas y representantes de la comunidad.

Este lunes, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 “Otto Krause” vivió una jornada especial con la presentación de su nueva cocina, completamente remodelada y equipada a nuevo. El acto contó con la presencia de la presidenta del Consejo Escolar, Valeria Maidana; la directora de Educación del municipio, Marisa Poratti; la subsecretaria de Cultura, Educación y Deportes, Julia Cereijido; la directora de la institución, Sabrina Cosentino; y la vicedirectora, Silvina Poratti, entre otros integrantes de la comunidad educativa.

“Hoy tuvimos el agrado de inaugurar un nuevo espacio en la Otto”, expresó Valeria Maidana. El proyecto de la nueva cocina fue planificado desde el año pasado y forma parte de un plan de mejoras que ya incluyó la construcción de dos aulas inauguradas previamente, recordó la Profesora de Historia.

Desde la institución agradecieron especialmente a la Asociación Cooperadora, al CEFL N.º 402 y al Fondo Educativo municipal, cuyo aporte fue fundamental para llevar adelante esta obra.

El nuevo espacio, pensado desde 2022, se concretó el año pasado y se suma a dos aulas ya inauguradas.

La nueva cocina no solo mejorará las condiciones del servicio alimentario escolar, sino que también representa un paso más en la ampliación y modernización de la infraestructura de la escuela.

 

