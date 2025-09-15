Importante victoria del Club Atlético ante Sarmiento en el Torneo Clausura

- Advertisement -

El pasado domingo se disputó la tercera fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en categoría primera masculina. La jornada correspondiente a la Zona “B” tuvo lugar en la cancha del 25 Hockey Club, en la ciudad de 25 de Mayo, y el encuentro más esperado fue el que enfrentó al Club Atlético 9 de Julio y Sarmiento de Junín.

Ambos equipos llegaban con un antecedente muy reciente: habían disputado la final del Torneo Apertura, en la que, tras empatar 2 a 2, Sarmiento se había consagrado campeón al imponerse 4 a 3 en los penales. Con ese recuerdo fresco, Atlético saltó a la cancha con ganas de revancha, aunque el primer cuarto fue favorable para los juninenses, que abrieron el marcador.

Sin embargo, desde el segundo cuarto el conjunto de 9 de Julio mostró una clara superioridad. El empate llegó gracias a Manuel Mogaburu, quien aprovechó un rebote del arquero tras un potente disparo. Poco después, Ezequiel Valuzek dio vuelta el resultado con una gran pegada de revés, luego de dos intervenciones consecutivas del guardameta rival. Finalmente, Gonzalo Cancelleri selló el 3 a 1 con una brillante definición en un córner corto, colocando la bocha en el ángulo.

Pese al dominio de Atlético durante gran parte del encuentro, el marcador no fue más amplio debido a la destacada actuación del arquero de Sarmiento, que evitó una goleada. Gran triunfo del “Millonario”, que vuelve a mostrar el nivel que lo llevó a ser protagonista en el primer semestre del año.

Formación del Club Atlético 9 de Julio: Emiliano Menon, Ramiro Montini, Augusto Casas Toledo, Braian Etcheverry, Juan Ignacio Gatica, Remigio Ledo, Gonzalo Cancelleri, Manuel Mississian, Thiago Pastor, Manuel Mogaburu, Juan Manuel Rossi, Valentín Álvarez, Benjamín González, Ezequiel Valuzek, Nicolás Tinetti, Dante González y Ezequiel Soria.

Director Técnico: Leny Luberriaga.