Hasta el 1° de octubre: sigue vigente el Plan de Regularización de Deudas Municipales

Mediante el Decreto N° 1023/2025, firmado el 31 de julio por la Intendente María José Gentile, se prorrogó hasta el 1° de octubre de 2025 el plazo para adherirse al Plan de Regularización de Deudas y Tributos Municipales, establecido por la Ordenanza 7397/2025.

La medida ofrece una oportunidad para regularizar deudas con el municipio en condiciones beneficiosas, con quitas de intereses y opciones de pago flexibles.

Tributos alcanzados por el régimen

El plan incluye la posibilidad de regularizar los siguientes tributos:

Patente Automotor

Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal

Tasa Retributiva de Servicios Urbanos

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

Derechos de Construcción

Obras Públicas de Infraestructura

Otras tasas y gravámenes municipales

También se contempla la inclusión de deudas con reclamos judiciales iniciados, siempre que se regularicen honorarios, costas y gastos correspondientes.

Condiciones y beneficios

El contribuyente deberá reconocer el total de su deuda al momento de adherirse al plan y establecer un domicilio fiscal electrónico. Este acogimiento implica el reconocimiento expreso e irrevocable de la deuda, tanto la incluida como la no incluida en el plan.

Se establece una reducción del 20% en los intereses generados desde los vencimientos originales hasta el mes anterior al acogimiento.

Opciones de pago

El régimen ofrece distintas modalidades de pago, con descuentos adicionales en los intereses:

Contado: 30% de descuento adicional sobre los intereses netos.

Hasta 3 cuotas: 20% de descuento adicional sobre los intereses netos.

De 4 a 6 cuotas: 10% de descuento adicional sobre los intereses netos.



Consideraciones especiales

No podrán acceder al régimen quienes se encuentren actualmente adheridos a otros planes de regularización vigentes. Además, el incumplimiento en el pago de dos cuotas consecutivas o tres alternadas implicará la pérdida de los beneficios otorgados por el plan.

Canales de contacto

Para obtener más información, los contribuyentes pueden comunicarse a través de:

El plan representa una herramienta clave para quienes deseen ponerse al día con sus obligaciones fiscales y evitar recargos o acciones judiciales. La fecha límite para adherirse es el 1° de octubre de 2025.