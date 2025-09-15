Hasta el 1° de octubre: sigue vigente el Plan de Regularización de Deudas Municipales

Mediante el Decreto N° 1023/2025, firmado el 31 de julio por la Intendente María José Gentile, se prorrogó hasta el 1° de octubre de 2025 el plazo para adherirse al Plan de Regularización de Deudas y Tributos Municipales, establecido por la Ordenanza 7397/2025.
La medida ofrece una oportunidad para regularizar deudas con el municipio en condiciones beneficiosas, con quitas de intereses y opciones de pago flexibles.
Tributos alcanzados por el régimen
El plan incluye la posibilidad de regularizar los siguientes tributos:
Patente Automotor
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal
Tasa Retributiva de Servicios Urbanos
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Derechos de Construcción
Obras Públicas de Infraestructura
Otras tasas y gravámenes municipales
También se contempla la inclusión de deudas con reclamos judiciales iniciados, siempre que se regularicen honorarios, costas y gastos correspondientes.
Condiciones y beneficios
El contribuyente deberá reconocer el total de su deuda al momento de adherirse al plan y establecer un domicilio fiscal electrónico. Este acogimiento implica el reconocimiento expreso e irrevocable de la deuda, tanto la incluida como la no incluida en el plan.
Se establece una reducción del 20% en los intereses generados desde los vencimientos originales hasta el mes anterior al acogimiento.
Opciones de pago
El régimen ofrece distintas modalidades de pago, con descuentos adicionales en los intereses:
Contado:
30% de descuento adicional sobre los intereses netos.
Hasta 3 cuotas:
20% de descuento adicional sobre los intereses netos.
De 4 a 6 cuotas:
10% de descuento adicional sobre los intereses netos.
Consideraciones especiales
No podrán acceder al régimen quienes se encuentren actualmente adheridos a otros planes de regularización vigentes. Además, el incumplimiento en el pago de dos cuotas consecutivas o tres alternadas implicará la pérdida de los beneficios otorgados por el plan.
Canales de contacto
Para obtener más información, los contribuyentes pueden comunicarse a través de:
WhatsApp: 2317-621234
Correos electrónicos:
[email protected] (Red Vial)
[email protected] (Rodados)
El plan representa una herramienta clave para quienes deseen ponerse al día con sus obligaciones fiscales y evitar recargos o acciones judiciales. La fecha límite para adherirse es el 1° de octubre de 2025.