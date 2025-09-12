viernes, septiembre 12, 2025
13 C
Nueve de Julio
viernes, septiembre 12, 2025
13 C
Nueve de Julio
General

Se refuerza la seguridad vial resaltando las demarcaciones horizontales

Las tareas de señalización es en distintos puntos de la ciudad y los trabajos comenzaron en la intersección de Avenida Urquiza y Antártida Argentina

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito, inició esta semana nuevas obras de demarcación horizontal con el objetivo de mejorar la visibilidad de la señalización vial y reforzar la seguridad en la circulación vehicular y peatonal.

Los trabajos comprenden la pintura y señalización de sendas peatonales, reductores de velocidad (lomos de burro), cordones e indicaciones de tránsito en calzadas. Las primeras tareas se concentraron en la intersección de Avenida Urquiza y Antártida Argentina, y se prevé que las intervenciones se extiendan de manera progresiva a otros sectores del casco urbano.

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con precaución en las zonas donde se están realizando estas tareas, para evitar accidentes y permitir el correcto secado del material aplicado.

Estas acciones forman parte de un plan integral de ordenamiento y seguridad vial que busca optimizar la convivencia en la vía pública y prevenir siniestros de tránsito.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5978

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR