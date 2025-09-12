Se refuerza la seguridad vial resaltando las demarcaciones horizontales

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito, inició esta semana nuevas obras de demarcación horizontal con el objetivo de mejorar la visibilidad de la señalización vial y reforzar la seguridad en la circulación vehicular y peatonal.

Los trabajos comprenden la pintura y señalización de sendas peatonales, reductores de velocidad (lomos de burro), cordones e indicaciones de tránsito en calzadas. Las primeras tareas se concentraron en la intersección de Avenida Urquiza y Antártida Argentina, y se prevé que las intervenciones se extiendan de manera progresiva a otros sectores del casco urbano.

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con precaución en las zonas donde se están realizando estas tareas, para evitar accidentes y permitir el correcto secado del material aplicado.

Estas acciones forman parte de un plan integral de ordenamiento y seguridad vial que busca optimizar la convivencia en la vía pública y prevenir siniestros de tránsito.