Ampliación de la campaña de vacunación contra el dengue en la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires amplía su campaña de vacunación contra el dengue para todas las personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense, hayan tenido o no la enfermedad. Los interesados deberán registrarse en Mi Salud Digital y se les asignará un turno para inmunizarse de forma gratuita en cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia.

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, náuseas y sarpullido en la piel. Para prevenir el dengue, es fundamental eliminar los recipientes que acumulen agua y mantener limpios los patios y jardines.