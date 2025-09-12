viernes, septiembre 12, 2025
13 C
Nueve de Julio
viernes, septiembre 12, 2025
13 C
Nueve de Julio
Salud Pública

Ampliación de la campaña de vacunación contra el dengue en la provincia de Buenos Aires

La inmunización estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años de cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires amplía su campaña de vacunación contra el dengue para todas las personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense, hayan tenido o no la enfermedad. Los interesados deberán registrarse en Mi Salud Digital y se les asignará un turno para inmunizarse de forma gratuita en cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia.

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, náuseas y sarpullido en la piel. Para prevenir el dengue, es fundamental eliminar los recipientes que acumulen agua y mantener limpios los patios y jardines.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5978

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR