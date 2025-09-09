La Comuna fue el centro de las acciones coordinadas por la emergencia hídrica en Nueve de Julio

- Advertisement -

La intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, encabezó una importante mesa de trabajo celebrada en la sede local de la Dirección Provincial de Hidráulica. La reunión contó con la participación de funcionarios municipales, representantes de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, el Círculo de Ingenieros Agrónomos, la Autoridad del Agua, la Subsecretaría de Hidráulica de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo Agrario, y representantes de Vialidad de Junín y Chivilcoy.

Este encuentro fue acordado luego de la reunión mantenida el pasado miércoles 3 de septiembre en el Salón Blanco del Palacio Municipal, con el objetivo de profundizar el análisis sobre la crítica situación hídrica que atraviesa el distrito y avanzar en la coordinación de acciones concretas para mitigar los efectos de las inundaciones.

Durante la reunión, la intendente Gentile presentó un informe detallado sobre los trabajos realizados hasta el momento y la localización de la maquinaria desplegada para atender la emergencia. Asimismo, se establecieron prioridades de intervención en base al consenso entre los distintos actores presentes.

Por su parte, las entidades agropecuarias y los productores rurales expusieron un diagnóstico de la situación actual en lo referente a caminos rurales y canales, aportando información clave para una planificación conjunta de los próximos pasos.

El encuentro permitió avanzar en una agenda común que articule esfuerzos y recursos, tanto locales como provinciales, en pos de una respuesta efectiva y sostenida ante la problemática hídrica.