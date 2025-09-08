Male Defunchio: “El Concejo va a marcar agenda desde el 10 de diciembre”

- Advertisement -

Tras las elecciones de este domingo, Fuerza Patria se consolidó como segunda fuerza política en el distrito de Nueve de Julio, logrando renovar las tres bancas que ponía en juego en el Concejo Deliberante y ganando en casi todas las localidades del partido, salvo Facundo Quiroga y Dennehy. Con este resultado, el espacio liderado por Male Defunchio, actual senadora provincial, fortalece su presencia legislativa y se posiciona como un actor central en la agenda política local.

“Esperábamos un buen resultado, pero no imaginábamos quedar como segunda fuerza y ganar en casi todas las localidades. Fue una alegría enorme”, expresó Defunchio en diálogo con Despertate, por Cadena Nueve y Máxima 89.9.

Además, destacó que la nueva conformación del Concejo Deliberante será determinante:

“Va a ser un Concejo que marque agenda. A partir del 10 de diciembre, el Ejecutivo va a necesitar diálogo y apertura con todas las fuerzas si quiere gobernar con equilibrio y atender las demandas de la comunidad”.

Un resultado que reconfigura el mapa político

Con este nuevo escenario, el bloque de Fuerza Patria mantiene sus tres bancas, mientras que La Libertad Avanza suma dos y el radicalismo pierde representación. Este reordenamiento anticipa mayor discusión política y necesidad de consensos en el ámbito deliberativo.

“Nosotros vamos a mantener una postura constructiva, pero firme. El Ejecutivo deberá repensar su forma de gestionar y abrirse a trabajar con todos los espacios”, aseguró la concejal electa.

Gestión provincial y mirada hacia el 2027

Defunchio también subrayó el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof hacia todos los municipios, incluso aquellos que no son oficialistas.

“Kicillof prioriza a los bonaerenses, más allá del color político de cada intendente. Lo vimos en 9 de Julio, donde la respuesta de la provincia fue mucho mayor que la que recibió la gestión local durante el gobierno de Vidal”.

Y proyectó:

“Estamos convencidos de que en 2027 vamos a estar en condiciones de gobernar el distrito y hacer mucho más desde el Ejecutivo”.

Compromiso hasta diciembre y un Senado que sigue activo

Mientras se prepara para asumir en el Concejo, Defunchio continúa su labor en la Cámara Alta bonaerense. Uno de los temas que espera destrabar antes del final del período legislativo es el proyecto de cesión del edificio de los ex bomberos al Club Atlético Quiroga, que aún permanece en comisión del Senado.

“Tiene media sanción en Diputados y estamos gestionando para que se trate antes del 10 de diciembre. Es un pedido muy importante de los vecinos de Quiroga”, explicó.

Octubre: una elección clave para frenar a Milei

En vistas a las elecciones nacionales de octubre, Defunchio aseguró que Fuerza Patria será protagonista en la campaña para fortalecer la representación legislativa que permita poner límites al presidente Javier Milei.

“Lo que votamos en octubre es si Milei sigue avanzando sin freno o si le ponemos un límite en el Congreso. Nosotros ya lo hicimos y necesitamos seguir haciéndolo”.

También se refirió al uso de la boleta única papel, que será implementada por primera vez en esa instancia:

“Va a ser una elección distinta, pero igual de importante. No podemos relajarnos, tenemos que seguir hablando con los vecinos y militando con la misma fuerza”.

Agradecimientos y mensaje a la militancia

Finalmente, Male Defunchio agradeció el compromiso de la militancia y de los votantes, especialmente en un contexto económico complejo: