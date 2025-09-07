Búnkeres de cada fuerza para esperar los resultados de las legislativas

- Advertisement -

Las principales fuerzas anunciaron dónde se concentrarán para esperar los resultados. Prácticamente todas las alianzas principales lo harán en la ciudad de La Plata, donde estarán presentes las principales figuras y candidatos.

Fuerza Patria

Concentrará su operativo electoral en el Hotel Grand Brizo, frente al Teatro Argentino y a pocas cuadras de la Gobernación.

Allí estará el gobernador Axel Kicillof junto a intendentes oficialistas que se sumarán una vez cerrados los comicios en sus distritos, como el caso del platense Julio Alak quien tiene previsto esperar los resultados en el local partidario de 54 entre 10 y 11.