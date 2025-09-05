viernes, septiembre 5, 2025
12.2 C
Nueve de Julio
viernes, septiembre 5, 2025
12.2 C
Nueve de Julio
Elecciones 2025

Elecciones en territorio bonaerense: qué se puede hacer y qué no durante la veda electoral

A partir de este viernes a las 8 rige la veda electoral, que impone restricciones en busca de garantizar una jornada de reflexión

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Con la mira puesta en las elecciones provinciales de este domingo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires comenzó la veda electoral, un período de “silencio” dispuesto por la ley para asegurar que los ciudadanos puedan reflexionar su voto sin influencias externas de último momento.

¿Cuándo empieza y cuánto dura la veda electoral?

La veda comenzó este viernes 5 de septiembre a las 8 de la mañana, exactamente 48 horas antes del inicio de los comicios, y se extenderá hasta tres horas después del cierre de la votación del domingo. Durante este lapso rigen diversas restricciones sociales, políticas y comunicacionales.

¿Qué está prohibido durante la veda electoral?

El Código Electoral Nacional establece una serie de limitaciones que deben ser respetadas tanto por los partidos políticos como por la ciudadanía en general. Entre las principales prohibiciones se encuentran:

  • Actos públicos de campaña y proselitismo electoral.

  • Espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados.

  • Portación de armas.

  • Portación de banderas, insignias o distintivos partidarios.

  • Venta de bebidas alcohólicas, permitida únicamente hasta las 20 horas del sábado. La comercialización se reanudará tres horas después del cierre de los comicios.

  • Distribución de boletas dentro de un radio de 80 metros de las mesas de votación.

  • Publicación o difusión de encuestas, proyecciones o sondeos de opinión, así como cualquier referencia a sus datos, en cualquier tipo de medio.

Estas medidas buscan evitar cualquier tipo de presión o condicionamiento sobre los votantes, promoviendo una elección libre, pacífica y transparente.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5970

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR