Elecciones en territorio bonaerense: qué se puede hacer y qué no durante la veda electoral

Con la mira puesta en las elecciones provinciales de este domingo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires comenzó la veda electoral, un período de “silencio” dispuesto por la ley para asegurar que los ciudadanos puedan reflexionar su voto sin influencias externas de último momento.

¿Cuándo empieza y cuánto dura la veda electoral?

La veda comenzó este viernes 5 de septiembre a las 8 de la mañana, exactamente 48 horas antes del inicio de los comicios, y se extenderá hasta tres horas después del cierre de la votación del domingo. Durante este lapso rigen diversas restricciones sociales, políticas y comunicacionales.

¿Qué está prohibido durante la veda electoral?

El Código Electoral Nacional establece una serie de limitaciones que deben ser respetadas tanto por los partidos políticos como por la ciudadanía en general. Entre las principales prohibiciones se encuentran:

Actos públicos de campaña y proselitismo electoral.

Espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados.

Portación de armas.

Portación de banderas, insignias o distintivos partidarios.

Venta de bebidas alcohólicas , permitida únicamente hasta las 20 horas del sábado. La comercialización se reanudará tres horas después del cierre de los comicios.

Distribución de boletas dentro de un radio de 80 metros de las mesas de votación.

Publicación o difusión de encuestas, proyecciones o sondeos de opinión, así como cualquier referencia a sus datos, en cualquier tipo de medio.

Estas medidas buscan evitar cualquier tipo de presión o condicionamiento sobre los votantes, promoviendo una elección libre, pacífica y transparente.