La Junta Electoral bonaerense autoriza a fiscales partidarios a actuar en cualquier distrito

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) resolvió este miércoles ampliar los criterios para la designación de fiscales partidarios, permitiendo que personas no empadronadas en un determinado distrito puedan actuar como fiscales en él durante las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre.

La decisión modifica el criterio establecido por la Ley Electoral provincial N.º 5109, que hasta ahora exigía que los fiscales debían estar registrados como electores en el mismo distrito en el que fueran asignados. Con esta resolución, la JEP busca “otorgar mayor flexibilidad” a las agrupaciones políticas en la designación de sus representantes para la fiscalización de los comicios.

Según el organismo electoral, la participación activa de los fiscales partidarios es “una de las herramientas fundamentales para asegurar que los resultados electorales reflejen de manera fiel la expresión libre, auténtica y espontánea de la voluntad del electorado”. Asimismo, se destacó que su presencia refuerza la transparencia del proceso y la legitimidad del sistema democrático.

La JEP argumentó que la medida busca garantizar condiciones de igualdad entre todas las asociaciones políticas, permitiéndoles ejercer en plenitud su derecho a la fiscalización. “Es necesario otorgar una mayor flexibilidad a la designación de fiscales”, señala la resolución, recordando que en esta elección se habilitarán 41.189 mesas de votación en todo el territorio provincial.

Con esta disposición, se espera una mayor cobertura en la fiscalización del proceso electoral y una representación más equitativa de las fuerzas políticas en todos los distritos bonaerenses.

Res. JUNTA. Fiscales resolucioìn aclaracioìn