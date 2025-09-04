Crisis en la lista libertaria de Junín: denuncias internas y tres candidaturas caídas

- Advertisement -

Un nuevo escándalo sacude a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, las denuncias por presunta venta de candidaturas estallaron en Junín y desataron una ola de renuncias en la lista local del espacio liderado por Javier Milei.

El conflicto gira en torno al coordinador distrital Mauro Imperatori, designado por el armador bonaerense Sebastián Pareja, quien fue acusado públicamente de haber aceptado dinero a cambio de incluir a una candidata en los primeros lugares de la boleta.

La primera en dar un paso al costado fue Fiorella Policastro, quien ocupaba el primer lugar en la lista libertaria de concejales. A través de sus redes sociales, Policastro denunció que Imperatori “agarró dinero de dudosa procedencia para meter a la segunda de la lista”, en referencia a Rocío Cayzac, a quien acusó de no tener ningún vínculo previo con el espacio.

La situación escaló aún más cuando medios locales difundieron la carta documento que Policastro envió a la Junta Electoral notificando su renuncia. En el escrito, la ex candidata afirma que Imperatori “hizo saber a todo el equipo haber recibido 50 mil dólares para la inclusión de Rocío Cayzac como segunda de la lista”, y señala como presunto financista al empresario Eduardo Di Marco, titular del Teatro San Carlos de Junín, lugar donde Javier Milei realizó un acto en su paso por la ciudad.

La interna libertaria tomó mayor volumen al conocerse nuevas dimisiones. La segunda en renunciar fue Nair Nazar, también candidata a concejal, quien anunció su decisión en redes sociales: “Por cuestiones personales y morales, mandé la renuncia formal a mi candidatura. No estoy alineada con órdenes y valores de algunos de los integrantes de ese espacio en Junín”.

A esta ola de salidas se sumó este jueves la cuarta candidata a concejal, María Stella Saldías, quien también presentó su renuncia mediante una carta documento enviada a la Junta Electoral. Aunque alegó “problemas de salud”, fuentes locales aseguran que su salida también estaría motivada por tensiones internas con la coordinación de Imperatori.

Según testimonios recogidos en Junín, varios integrantes de la lista habrían firmado sus postulaciones a último momento y sin conocer el armado definitivo. Al enterarse de la inclusión de Cayzac —quien no tendría antecedentes de militancia en La Libertad Avanza—, estallaron las diferencias internas que hoy amenazan con desarmar por completo la propuesta electoral local del oficialismo libertario.

La situación deja en evidencia el creciente malestar con los armadores políticos de Javier Milei en la provincia, particularmente con Sebastián Pareja, quien ya había sido blanco de críticas por su manejo del armado en otros distritos.

