Última función de “Estamos al Horno” en el Teatro Rossini: risas, emoción y un cierre a pura ovación

El grupo de teatro Agosto a Todo Teatro se despide de su temporada 2025 con la última función de “Estamos al Horno”, una comedia que hizo reír a más de 2.500 espectadores en tan solo cuatro fines de semana. Este sábado 6 de septiembre, a las 21:15 horas, en el Teatro Rossini, se bajará el telón de una propuesta que no solo entretuvo, sino que también cumplió un rol solidario en la comunidad.

Mariza Zubeldía y Sergio Pignataro, dos de los actores principales, visitaron el programa Despertate y compartieron sus sensaciones sobre esta obra que superó todas sus expectativas.

“La gente se va sonriente y eso es lo más lindo que nos puede pasar”, expresó Mariza. “Nos divertimos arriba del escenario, y eso el público lo nota”, agregó Sergio.

Ambos coincidieron en que el éxito fue inesperado, pero muy bien recibido. “Estamos al Horno” fue pensada para ocho funciones, pero la gran demanda de entradas y las devoluciones positivas del público motivaron a extender la cartelera.

“Tuvimos gente que no pudo verla por el clima o compromisos, y no queríamos que se la perdieran. Por eso decidimos esta función extra”, explicó Sergio. “Esta sí que es la última”, aclaró entre risas.

Un proyecto con corazón solidario

Más allá del entretenimiento, el grupo recalca el fin solidario que siempre acompaña a sus producciones. La obra fue representada a beneficio de 18 instituciones locales, con una logística y producción completamente autogestionada.

“Todo se hace a pulmón. Desde la ropa, los muebles, la escenografía, hasta la técnica. No recibimos ningún tipo de ayuda externa. Es un trabajo colectivo de mucho esfuerzo y compromiso”, detalló Zubeldía.

Un espectáculo que combina humor, calidad y sorpresa

La obra destaca por su profesionalismo, humor fresco y momentos inesperados que mantienen al público atento y participativo. “Hay una escena de baile que no se pueden perder. Es una sorpresa que nos guardamos hasta el final”, adelantaron entre risas.

Con funciones puntuales —“como novio nuevo”, dicen ellos—, el espectáculo empieza a las 21:15 exactas. Las entradas pueden conseguirse en la boletería del Rossini los días jueves y viernes de 18 a 20, o media hora antes de la función. Y para quienes ya habían comprado su ticket en fechas anteriores y no pudieron asistir, las entradas siguen siendo válidas.