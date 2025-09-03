Male Defunchio: ‘Este domingo 7 tenemos que ir a votar para poner un freno a Milei’

- Advertisement -

A días de las elecciones legislativas provinciales y municipales, Male Defunchio, candidata a concejal por Fuerza Patria, visitó el programa Despertate en Cadena Nueve, donde realizó un amplio repaso por la campaña, los desafíos del contexto actual y la necesidad de una mayor participación ciudadana.

“La situación social es compleja, los vecinos están desanimados, pero aún así hay mucho respeto y compromiso. Lo vemos cada vez que entregamos una boleta”, señaló Defunchio, haciendo referencia al contacto directo con los vecinos en barrios y localidades.

Un recibimiento inolvidable en Naón

Uno de los momentos más emotivos que compartió fue la reciente llegada de una ambulancia totalmente equipada a la localidad de Naón, una gestión que se concretó tras años de insistencia conjunta entre vecinos y referentes locales.

“La alegría fue tan grande que parecía un campeonato. Llovía y la gente igual salió a festejar. Fue emocionante, porque ahí ves que la política, cuando se hace con compromiso, puede mejorar vidas”, expresó Defunchio visiblemente conmovida.

La ambulancia llegó tras un trabajo articulado que comenzó cuando Defunchio gestionó una unidad para el hospital de Quiroga, lo que dio pie a una nueva solicitud para Naón. “No hay peor gestión que la que no se hace. Insistimos, volvimos a presentar notas, y llegó. Esa es la política que defendemos”, agregó.

Crisis hídrica y falta de planificación en 9 de Julio

Durante la entrevista, también se refirió a la situación hídrica que atraviesa el distrito, enfatizando que si bien el clima es un factor determinante, la falta de obras y de planificación municipal agudiza los efectos.

“Es una ciudad sucia, abandonada, y la gestión no puede hacerse la desentendida. Llevan 10 años en el poder, no pueden desconocer lo que está pasando. La falta de previsión nos llevó a este punto”, criticó.

Defunchio remarcó que se podrían haber realizado obras menores pero estratégicas para prevenir muchas de las consecuencias actuales. “La planificación no requiere siempre de megaobras, sino de voluntad política y sentido común”, dijo.

El mensaje de la campaña: votar para frenar retrocesos

La candidata apuntó contra el Gobierno nacional por las políticas que afectan directamente a los bonaerenses, mencionando la paralización de obras y la retención de fondos, lo que calificó como un “boicot” a la provincia.

También hizo énfasis en la importancia de votar este domingo:

“No se elige presidente, ni gobernador, ni intendenta. Pero sí se define algo fundamental: el equilibrio legislativo. Sin ese equilibrio, no hay freno posible a las políticas que nos perjudican.”

Usó el ejemplo del Congreso Nacional para explicar cómo, gracias a la mayoría legislativa, se logró revertir el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, pero no así el veto al aumento de jubilaciones. “Eso es lo que se define este domingo. No es menor, es crucial”, afirmó.

“Hay que marcarle una agenda a la intendenta”

Finalmente, instó a los votantes de Nueve de Julio a reforzar la representación en el Concejo Deliberante para “marcarle una agenda clara a la intendenta” y garantizar que se ejecuten las obras necesarias para el bienestar general.

“Queremos un Concejo con voces firmes, que exijan soluciones reales. No se trata de poner palos en la rueda, sino de poner sobre la mesa lo que muchos vecinos sienten y viven a diario.”

Con un mensaje de esperanza y compromiso, Defunchio cerró el encuentro convocando a los ciudadanos a acercarse a las urnas. “La participación es nuestra herramienta más poderosa. Usemos el voto para construir el futuro que merecemos.”