General

¿Cuánto cuesta hoy contratar personal doméstico? Entérate en esta nota cómo quedaron los sueldos de agosto 2025 tras el último ajuste

Escribe para Cadena Nueve, Mariana Lucarelli

En los primeros días de septiembre vence el pago del sueldo correspondiente a agosto. ARCA (La Agencia de Recaudación y Control Aduanero) ya publicó las nuevas escalas salariales para el personal de casas particulares, y los valores actualizados están disponibles en su web.

Escala salarial vigente desde el 1° de agosto de 2025 (Resolución CNTCP):

Seguí leyendo para conocer los valores por hora y mensual según categoría:

CategoríaCon Retiro (hora – mensual)Sin Retiro (hora – mensual)
1. Supervisor/a$ 3.646,75 – $ 454.922,50$ 3.994,10 – $ 506.732,89
2. Tareas específicas$ 3.452,48 – $ 422.648,70$ 3.785,06 – $ 470.479,77
3. Caseros$ 3.261,38 – $ 412.362,01(igual)
4. Asistencia y cuidado$ 3.261,38 – $ 412.362,01$ 3.646,75 – $ 459.534,25
5. Tareas generales$ 3.022,77 – $ 370.833,03$ 3.261,38 – $ 412.362,01

El salario se determina de acuerdo con la categoría principal desempeñada.

¿Qué otros conceptos se abonan?

  • Plus por antigüedad: 1 % por año desde el 1° de septiembre de 2020
  • Zona desfavorable (Provincias de la Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires): 30 % extra sobre el salario mínimo
  • Suma no remunerativa (bono único de compensación), según horas semanales:
    • 0–12 h: $ 4.000
    • 12–16 h: $ 7.000
    • Más de 16 h y sin retiro: $ 9.500

Aportes y contribuciones a pagar por mes

Para cada trabajador activo mayor de 18 años, se debe contar con el siguiente monto mensual para que estén cubiertos las contribuciones, los aportes y la art:

    • Menos de 12 horas semanales: $ 7971.58
    • Desde 12 a menos de 16 horas semanales: $ 12516.25
    • 16 o más horas semanales: $ 33227.47

Recomendación:

Para evitar errores en cálculos, lo ideal es que un Contador Público realice la liquidación, considerando todos los componentes: antigüedad, bono no remunerativo, zona desfavorable, aportes, aguinaldo y vacaciones.

Nos reencontramos próximamente con más novedades económicas, financieras y administrativas útiles.

