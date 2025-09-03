¿Cuánto cuesta hoy contratar personal doméstico? Entérate en esta nota cómo quedaron los sueldos de agosto 2025 tras el último ajuste

- Advertisement -

En los primeros días de septiembre vence el pago del sueldo correspondiente a agosto. ARCA (La Agencia de Recaudación y Control Aduanero) ya publicó las nuevas escalas salariales para el personal de casas particulares, y los valores actualizados están disponibles en su web.

Escala salarial vigente desde el 1° de agosto de 2025 (Resolución CNTCP):

Seguí leyendo para conocer los valores por hora y mensual según categoría:

Categoría Con Retiro (hora – mensual) Sin Retiro (hora – mensual) 1. Supervisor/a $ 3.646,75 – $ 454.922,50 $ 3.994,10 – $ 506.732,89 2. Tareas específicas $ 3.452,48 – $ 422.648,70 $ 3.785,06 – $ 470.479,77 3. Caseros $ 3.261,38 – $ 412.362,01 (igual) 4. Asistencia y cuidado $ 3.261,38 – $ 412.362,01 $ 3.646,75 – $ 459.534,25 5. Tareas generales $ 3.022,77 – $ 370.833,03 $ 3.261,38 – $ 412.362,01

El salario se determina de acuerdo con la categoría principal desempeñada.

¿Qué otros conceptos se abonan?

Plus por antigüedad : 1 % por año desde el 1° de septiembre de 2020

: 1 % por año desde el 1° de septiembre de 2020 Zona desfavorable (Provincias de la Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires): 30 % extra sobre el salario mínimo

(Provincias de la Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires): 30 % extra sobre el salario mínimo Suma no remunerativa (bono único de compensación), según horas semanales: 0–12 h: $ 4.000 12–16 h: $ 7.000 Más de 16 h y sin retiro: $ 9.500

(bono único de compensación), según horas semanales:

Aportes y contribuciones a pagar por mes

Para cada trabajador activo mayor de 18 años, se debe contar con el siguiente monto mensual para que estén cubiertos las contribuciones, los aportes y la art:

Menos de 12 horas semanales: $ 7971.58 Desde 12 a menos de 16 horas semanales: $ 12516.25 16 o más horas semanales: $ 33227.47



Recomendación:

Para evitar errores en cálculos, lo ideal es que un Contador Público realice la liquidación, considerando todos los componentes: antigüedad, bono no remunerativo, zona desfavorable, aportes, aguinaldo y vacaciones.

Nos reencontramos próximamente con más novedades económicas, financieras y administrativas útiles.