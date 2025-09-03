Consecuencias por no ir a votar en las legislativas de la Provincia de Buenos Aires

El próximo domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. En medio de la preocupación sobre cuántas personas participarán de los comicios, surge una pregunta: ¿qué pasa con los que no van a votar?
Aquellos que no se presenten a votar el próximo 7 de septiembre sin una justificación válida se incluirán en el Registro de Infractores.
De esta manera, deberán pagar una multa económica que varía entre $1000 y $2000, dependiendo la cantidad de veces que te hayas ausentado a votar en elecciones anteriores.
Además, quienes no se acerquen a emitir su voto este domingo estarán imposibilitados de hacer trámites ante organismos estatales por un año y no podrán asumir cargos públicos por tres años.
Quiénes están exceptuados de votar este domingo 7 de septiembre
Las personas que no están obligadas a votar en las Elecciones Legislativas bonaerenses son:
- Aquellos que se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación (presentar acreditación correspondiente ante la Justicia Electoral).
- Quienes estén enfermos o imposibilitados por motivos de fuerza mayor, presentando un certificado médico oficial.
- Aquellos que sean jueces o auxiliares judiciales en servicio durante la elección.
- Las personas que cumplan tareas esenciales o se desempeñen en organismos públicos o empresas de servicios ese día.
- Quienes sean fiscales o personal electoral asignado a otra mesa.