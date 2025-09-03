miércoles, septiembre 3, 2025
Elecciones 2025

Consecuencias por no ir a votar en las legislativas de la Provincia de Buenos Aires

Quienes no se acerquen a emitir su voto este domingo estarán imposibilitados de hacer trámites ante organismos estatales por un año y no podrán asumir cargos públicos por tres años, además de la multa.

El próximo domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. En medio de la preocupación sobre cuántas personas participarán de los comicios, surge una pregunta: ¿qué pasa con los que no van a votar?

Aquellos que no se presenten a votar el próximo 7 de septiembre sin una justificación válida se incluirán en el Registro de Infractores.

De esta manera, deberán pagar una multa económica que varía entre $1000 y $2000, dependiendo la cantidad de veces que te hayas ausentado a votar en elecciones anteriores.

Además, quienes no se acerquen a emitir su voto este domingo estarán imposibilitados de hacer trámites ante organismos estatales por un año y no podrán asumir cargos públicos por tres años.

Quienes no se acerquen a emitir su voto este domingo estarán imposibilitados de hacer trámites ante organismos estatales por un año y no podrán asumir cargos públicos por tres años.

Quiénes están exceptuados de votar este domingo 7 de septiembre

Las personas que no están obligadas a votar en las Elecciones Legislativas bonaerenses son:

  • Aquellos que se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación (presentar acreditación correspondiente ante la Justicia Electoral).
  • Quienes estén enfermos o imposibilitados por motivos de fuerza mayor, presentando un certificado médico oficial.
  • Aquellos que sean jueces o auxiliares judiciales en servicio durante la elección.
  • Las personas que cumplan tareas esenciales o se desempeñen en organismos públicos o empresas de servicios ese día.
  • Quienes sean fiscales o personal electoral asignado a otra mesa.

