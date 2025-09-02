Responsabilidad de reponer boletas: la Junta Electoral bonaerense ratifica que es tarea de los partidos

- Advertisement -

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) aprobó un nuevo protocolo que ratifica una regla vigente desde 1983: la reposición de boletas en el cuarto oscuro es responsabilidad exclusiva de cada partido político. Esta tarea debe ser llevada a cabo por los fiscales designados por cada fuerza durante toda la jornada electoral.

Si bien el nuevo protocolo formaliza esta obligación, desde la Junta Electoral remarcaron que la medida no introduce cambios de fondo, ya que se trata de una práctica establecida desde el retorno de la democracia.

De todas formas, y con el objetivo de evitar contratiempos, la JEP ha dispuesto una “bolsa de contingencia” en cada centro de votación. Estas bolsas contienen boletas de todas las fuerzas políticas y están destinadas a colaborar con la reposición ante eventuales faltantes.

No obstante, el organismo electoral insistió en que esa colaboración es únicamente complementaria y no exime a las agrupaciones políticas de su deber. “Más allá de esta previsión, se reitera que la responsabilidad de la reposición es exclusiva de cada asociación política”, enfatizaron.