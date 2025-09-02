martes, septiembre 2, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
martes, septiembre 2, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
Elecciones 2025

Responsabilidad de reponer boletas: la Junta Electoral bonaerense ratifica que es tarea de los partidos

A través de un nuevo protocolo recordó que son las agrupaciones políticas, a través de sus fiscales, las responsables de reponer boletas en caso de faltantes durante la jornada electoral

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) aprobó un nuevo protocolo que ratifica una regla vigente desde 1983: la reposición de boletas en el cuarto oscuro es responsabilidad exclusiva de cada partido político. Esta tarea debe ser llevada a cabo por los fiscales designados por cada fuerza durante toda la jornada electoral.

Si bien el nuevo protocolo formaliza esta obligación, desde la Junta Electoral remarcaron que la medida no introduce cambios de fondo, ya que se trata de una práctica establecida desde el retorno de la democracia.

De todas formas, y con el objetivo de evitar contratiempos, la JEP ha dispuesto una “bolsa de contingencia” en cada centro de votación. Estas bolsas contienen boletas de todas las fuerzas políticas y están destinadas a colaborar con la reposición ante eventuales faltantes.

No obstante, el organismo electoral insistió en que esa colaboración es únicamente complementaria y no exime a las agrupaciones políticas de su deber. “Más allá de esta previsión, se reitera que la responsabilidad de la reposición es exclusiva de cada asociación política”, enfatizaron.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5967

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR