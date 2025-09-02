Manuel Font: “Queremos fortalecer un gobierno que nunca se escondió ante las crisis”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Manuel Font, politólogo y actual candidato a concejal por Somos Buenos Aires, fue entrevistado en el programa Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y el streaming Visión Plus TV, donde compartió una mirada amplia y crítica sobre la actualidad política local y nacional.

Font hizo hincapié en dos tipos de crisis que afectan actualmente al país: la crisis institucional a nivel nacional y la crisis hídrica a nivel local. En relación a la primera, cuestionó el manejo de la comunicación por parte del gobierno libertario y expresó su preocupación por las eventuales restricciones a la libertad de expresión:

“Cerrar la comunicación es una recomendación clásica ante una crisis, pero lo preocupante es que el gobierno no sabe qué decir. Y aún más grave es que, con una excusa, se pretenda limitar el derecho a expresarse libremente”, señaló.

Ya en terreno local, el candidato remarcó que la crisis hídrica es el resultado de una desinversión prolongada en infraestructura rural, sumado a fenómenos climáticos extraordinarios.

“La solución estructural está en la Cuenca del Salado y el Nodo Bragado. Eso depende de la Provincia y la Nación. A nivel local se está haciendo un trabajo muy fuerte de prevención y de asistencia a las familias afectadas”, destacó.

Font también valoró el compromiso del municipio en momentos de emergencia, subrayando la cercanía de la intendente María José Gentile con los vecinos:

“No es marketing. Está ahí. En el tornado, en el agua. Es la primera en llegar. Eso lo reconocen los propios vecinos, no lo decimos solo nosotros”.

Respecto al rol del Concejo Deliberante, defendió la importancia del trabajo en equipo y criticó la polarización y las prácticas de desgaste. Apeló a que, tras las elecciones, se pueda recomponer el vínculo institucional:

“Somos un espacio que está acostumbrado a las críticas, pero creemos que es momento de cambiar la lógica de confrontación en el Concejo”.

También se refirió al crecimiento del espacio Somos Buenos Aires y a la renovación que representa su lista:

“Nuestra boleta es rosa, y no es solo un color. Es una identidad. Nuestra lista está formada por vecinos comprometidos, honestos y sin ataduras con viejas estructuras partidarias. No venimos a vivir del Estado, venimos a aportar desde nuestras experiencias”.

Sobre la percepción ciudadana en torno a la política, Font reconoció una fuerte crisis de representatividad:

“Cuando alguien dice ‘los menos malos’, está expresando una desilusión lógica. Pero también una voluntad democrática. Nosotros queremos revertir eso con hechos, no con eslóganes”.

Por último, dejó un mensaje claro a quienes aún dudan en ir a votar: