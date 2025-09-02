Ana Gargano: “Estamos construyendo desde la escucha y la cercanía con el vecino”

En una entrevista cargada de cercanía, compromiso y claridad, Ana Gargano, candidata a concejal por el espacio Nuevos Aires, dialogó con Despertate (Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV) en la recta final de la campaña electoral. Con una trayectoria vinculada a la educación y la militancia radical, Gargano aseguró que su compromiso con la comunidad de Nueve de Julio trasciende el momento electoral y que “el trabajo empezó mucho antes del timbreo”.

“Yo podría estar en mi casa, soy docente jubilada, pero elegí involucrarme porque quiero un Nueve de Julio mejor. No se puede mirar desde afuera”, expresó. “Nos proponemos ser concejales que escuchen de verdad. Las propuestas deben nacer desde las necesidades reales de los vecinos. No tiene sentido imponer ideas que no reflejan el día a día de la gente”.

Nuevos Aires, un espacio con la fuerza del interior

Consultada por el surgimiento de Nuevos Aires, Gargano explicó que se trata de un proyecto político provincial que busca recuperar el protagonismo del interior bonaerense: “El lema es ‘la fuerza del interior’. No todo puede seguir decidiéndose desde La Plata. Las realidades socioproductivas del interior no pueden seguir siendo ignoradas”.

Con Nacho Palacios encabezando la lista, el espacio viene realizando caminatas y encuentros con vecinos para difundir propuestas y recoger inquietudes. “Primero llevamos una carta a los radicales, después una propuesta general, y ahora la boleta. Pero lo fundamental fue siempre estar en la calle, escuchando”, subrayó.

Reclamos recurrentes: limpieza, tránsito, bacheo e inseguridad

Durante la charla, Gargano hizo hincapié en que los reclamos de los vecinos son concretos y realizables: “Quieren una ciudad más limpia, calles arregladas, mejor tránsito y más seguridad. Nada fuera de lo posible. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Fonavi y Barrio Obrero, y se repitieron esos temas”.

Uno de los puntos sensibles fue el basural y la falta de orden en el sistema de recolección. “Hay confusión sobre qué día sacar reciclado, ramas, residuos. Falta difusión. Y eso desmotiva. Pero cuando se informa, la gente lo cumple. Yo misma voy y hablo con vecinos nuevos para explicarles cómo separamos la basura en el barrio. Falta educación ambiental”, dijo.

También mencionó problemas de inseguridad: “En estos días hubo robos de motos y bicicletas, pero la gente no siempre denuncia. Eso impide tener estadísticas claras. Necesitamos que se denuncie para poder actuar”.

La importancia de escuchar y no desechar ideas por su color político

Uno de los ejes que Gargano defendió con firmeza fue la necesidad de un Concejo Deliberante abierto al diálogo y al consenso: “Si viene un buen proyecto de otro bloque, hay que acompañarlo. No se trata del color político, se trata de mejorar la ciudad. El rol del concejal no es pelear, sino construir”.

Al cerrar, dejó un mensaje claro: “Sé que muchos vecinos están desencantados, que piensan en no ir a votar. Pero el voto es una herramienta poderosa. Yo viví épocas en las que no podíamos elegir. Ahora podemos. No dejen pasar esa posibilidad. Voten al espacio que más los represente, pero voten”.

Concluyó agradeciendo el espacio y reafirmando su compromiso con la comunidad:

“Soy trabajadora, me gusta trabajar. Me gusta hablar con la gente, mirar a los ojos, escuchar. Así se construye de verdad”.

Las elecciones serán este domingo 7 de septiembre. El espacio Nuevos Aires lleva como primer candidato a concejal a Ignacio “Nacho” Palacios. Ana Gargano lo acompaña en la lista junto a otros referentes del distrito, con una premisa clara: escuchar para transformar.