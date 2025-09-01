Una veintena de legisladores bonaerenses buscarán renovar sus bancas en las elecciones del 7 de septiembre

Una veintena de legisladores bonaerenses buscarán mantener su lugar en la Legislatura provincial en las elecciones del próximo 7 de septiembre, cuando se renovarán 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado. Esta será la primera vez que los comicios provinciales se realicen de forma desdoblada de las elecciones nacionales, marcando un hito en la política bonaerense.

Las bancas se repartirán en distintas secciones electorales. En Diputados, se elegirán 11 legisladores en la Segunda Sección, 18 en la Tercera (que abarca el conurbano bonaerense), 11 en la Sexta, y 6 en la Octava Sección, correspondiente a la ciudad de La Plata.

En tanto, en el Senado se votarán 8 bancas en la Primera Sección electoral (norte del conurbano), 7 en la Cuarta (noroeste provincial), 5 en la Quinta (cuya cabecera es Mar del Plata) y 3 en la Séptima Sección (centro de la provincia).

Legisladores que buscan la reelección

Entre quienes buscarán renovar su banca por Unión por la Patria (UxP), se destacan:

Carlos Puglelli (Segunda Sección)

Facundo Tignanelli y Ayelén Rasquetti (Tercera Sección)

Juan Malpeli y Ariel Archanco (Octava Sección)

Lucía Iañez y Alejandro Dichiara (Sexta Sección)

Algunos legisladores intentarán cambiar de cámara para eludir la ley que impide ejercer más de dos mandatos consecutivos. Este es el caso de la senadora Sofía Vannelli (UxP), que se postulará como diputada por la Sexta Sección, y el senador Luis Vivona, que competirá por una banca en Diputados en la Cuarta Sección.

La oposición también se juega su permanencia

Por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, buscarán la reelección:

Florencia Retamoso , referente del sector bullrichista (Tercera Sección)

Nahuel Sotelo , actual secretario de Culto en uso de licencia (Tercera)

Gustavo Coria (Sexta Sección)

Julieta Quintero Chasman, diputada por La Plata

También competirán para renovar sus mandatos:

María Paula Bustos (PRO, Segunda Sección, por la agrupación Hechos)

Nazarena Mecías (radical, lista Somos)

Por la Izquierda: Guillermo Pacagnini y Constanza Moragues (Unión y Libertad)

En busca de seguir en la Legislatura cambiando de sección, el senador Alejandro Rabinovich (PRO), de la Quinta Sección, se postula por la Segunda, y el diputado Matías Ranzini, de la Segunda, irá por una banca en el Senado por la Cuarta Sección.

Legisladores que dejan su banca

Entre los diputados de Unión por la Patria que culminan su mandato, figuran nombres históricos como:

Carlos “Cuto” Moreno

María Fernanda Bevilacqua

Fernanda Díaz

Susana González

Mariana Larroque, hermana del dirigente Andrés Larroque

En el Senado, también concluyen su etapa figuras del kirchnerismo como:

Teresa García , que se postula como diputada nacional

Gustavo Soos , dirigente cercano al intendente de Merlo

Las camporistas María Elena Defunchio (Nueve de Julio) y Daniela Viera (Pehuajó)

Pablo Obeid (Mar del Plata) y Gabriela Demaría (Partido de la Costa)

Walter Torchio (Carlos Casares) y Eduardo “Bali” Bucca (exintendente de Bolívar)

Por la oposición, también finalizan su mandato:

Aldana Ahumada y Christian Gribaudo (PRO, Primera Sección)

Yamila Alonso (Cuarta Sección, cercana al intendente de Junín, Pablo Petrecca)

Daniela Reich, senadora libertaria y esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela

Con una legislatura en transformación, las elecciones del 7 de septiembre serán claves para definir el equilibrio político en la provincia de Buenos Aires en los próximos años.