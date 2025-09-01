Última función de “Estamos al horno”: una oportunidad final para reír y ayudar

- Advertisement -

Luego de un mes de funciones a sala llena, Estamos al horno se despide del escenario con su última presentación este sábado 6 de septiembre a las 21:15 hs en el Teatro Rossini. La comedia, interpretada por el Grupo de Teatro de Cáritas Nueve de Julio, marcó el regreso de Agosto a Todo Teatro, el tradicional ciclo cultural y solidario que lleva más de tres décadas siendo un emblema de la ciudad.

La propuesta teatral, dirigida por Eduardo Bonoldi, conquistó al público con una historia de enredos, confusiones y situaciones desopilantes que mantienen al espectador en vilo hasta el último minuto. Con un elenco de nueve actores locales, la obra combina humor, talento y compromiso social, en una producción 100% vocacional.

Durante todo agosto, el ciclo permitió que 17 instituciones locales recibieran el beneficio de las funciones, consolidando una vez más el espíritu solidario que caracteriza a esta iniciativa. El éxito de público y la respuesta de la comunidad superaron las expectativas, convirtiendo cada función en una verdadera fiesta del teatro y la colaboración ciudadana.

Además de lo que ocurre sobre el escenario, más de 20 personas trabajan detrás de escena en aspectos técnicos, utilería, maquillaje y organización general, aportando su tiempo y esfuerzo de forma desinteresada para que todo salga perfecto.

Estamos al horno no es solo una comedia: es el resultado del esfuerzo colectivo de una comunidad que valora el arte, el encuentro y la ayuda mutua. Esta última función representa una nueva oportunidad para quienes aún no la vieron o desean repetir la experiencia.

Las entradas están disponibles en boletería del Teatro Rossini.