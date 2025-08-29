Nuevos Aires recorrió Dudignac, Morea y 12 de Octubre: el compromiso con soluciones locales y el llamado a votar por un futuro distinto

Con el objetivo de seguir construyendo un vínculo directo con cada comunidad, Nuevos Aires visitó recientemente las localidades de Dudignac, Morea y 12 de Octubre. La recorrida, liderada por Nacho Palacios y referentes del espacio, estuvo marcada por el contacto cercano con comerciantes, productores, jóvenes y familias, en un clima de afecto, escucha y compromiso.

“Nos encontramos con vecinos que sienten que sus problemas no son escuchados. No venimos con promesas vacías, venimos con la decisión firme de poner a cada localidad en el lugar que merece, con soluciones concretas y duraderas”, afirmaron desde el espacio. El mensaje fue claro: hay otra forma de hacer política, más humana y enfocada en resolver los problemas reales de la gente.

En cada uno de los encuentros, la comunidad expresó su deseo de un cambio profundo, que no se limite a los discursos de campaña, sino que se traduzca en obras, servicios y oportunidades sostenidas en el tiempo. La necesidad de una política honesta, cercana y eficaz fue un denominador común en cada diálogo.

De cara a las próximas elecciones, Nuevos Aires hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente: “Es tiempo de abrirle la puerta a un futuro distinto, con dirigentes que se comprometan de verdad con lo que pasa en Dudignac, Morea, 12 de Octubre y cada rincón de nuestro distrito. Somos parte de una generación que combina experiencia con renovación, y tenemos la obligación de estar a la altura de lo que nuestra gente nos reclama”.

La recorrida reafirma el rumbo del espacio: una política que escuche, que actúe y que construya con todos.