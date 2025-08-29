viernes, agosto 29, 2025
Elecciones 2025

Nuevos Aires recorrió Dudignac, Morea y 12 de Octubre: el compromiso con soluciones locales y el llamado a votar por un futuro distinto

Encabezado por Nacho Palacios, el espacio continúa consolidando su cercanía con los vecinos del distrito

Con el objetivo de seguir construyendo un vínculo directo con cada comunidad, Nuevos Aires visitó recientemente las localidades de Dudignac, Morea y 12 de Octubre. La recorrida, liderada por Nacho Palacios y referentes del espacio, estuvo marcada por el contacto cercano con comerciantes, productores, jóvenes y familias, en un clima de afecto, escucha y compromiso.

“Nos encontramos con vecinos que sienten que sus problemas no son escuchados. No venimos con promesas vacías, venimos con la decisión firme de poner a cada localidad en el lugar que merece, con soluciones concretas y duraderas”, afirmaron desde el espacio. El mensaje fue claro: hay otra forma de hacer política, más humana y enfocada en resolver los problemas reales de la gente.

En cada uno de los encuentros, la comunidad expresó su deseo de un cambio profundo, que no se limite a los discursos de campaña, sino que se traduzca en obras, servicios y oportunidades sostenidas en el tiempo. La necesidad de una política honesta, cercana y eficaz fue un denominador común en cada diálogo.

De cara a las próximas elecciones, Nuevos Aires hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente: “Es tiempo de abrirle la puerta a un futuro distinto, con dirigentes que se comprometan de verdad con lo que pasa en Dudignac, Morea, 12 de Octubre y cada rincón de nuestro distrito. Somos parte de una generación que combina experiencia con renovación, y tenemos la obligación de estar a la altura de lo que nuestra gente nos reclama”.

La recorrida reafirma el rumbo del espacio: una política que escuche, que actúe y que construya con todos.

 

