Augusto Ippoliti: “La única oposición real en Nueve de Julio al gobierno del PRO es Fuerza Patria”

En una entrevista en el programa Despertate, Augusto Ippoliti, candidato a concejal en cuarto lugar por la lista Fuerza Patria, abordó diversos temas de la actualidad política nuevejuliense y nacional. Durante el diálogo con Gustavo Tinetti, Ippoliti expresó: “Sí, es fuerte la frase, pero Fuerza Patria es la única lista del peronismo. Hay un camino claro, venimos militando hace muchos años y ahora me toca este nuevo rol.”

Sobre su paso al frente de ANSES, sostuvo: “Se vio un compromiso real con los vecinos. Hoy eso se perdió. Se han recortado prestaciones, pueblos enteros quedaron sin atención local, y se degradó la calidad del servicio. Hay menos beneficios, congelamiento de programas y un Estado nacional que dejó a los jubilados a la deriva.”

En relación al congelamiento de haberes jubilatorios, Ippoliti fue contundente: “Tenemos un gobierno que hace superávit fiscal a costa de los que menos tienen. Jubilaciones de 384 mil con bono incluido, que sin él caen a 314 mil, y ahora quieren quitar ese bono. El veto del presidente Milei a la ley votada en el Congreso lo ratificaron sus aliados, incluido el PRO. Se perdió un aumento real y un piso más alto de actualización.”

También se refirió a la situación local: “Hay un claro deterioro de la ciudad. Los vecinos ven abandono, baches, mini basurales, caminos destruidos. No es solo conducta ciudadana; es falta de gestión del gobierno municipal que lleva 10 años. El PRO ya no puede hablar de herencia; son ellos los responsables.”

Apuntó además contra otros espacios: “Hay candidatos que dicen que no son políticos y vienen a resolver los problemas, pero están hace una década en el gobierno. Otros, como la UCR, que gobernaron con el PRO y hoy se venden como oposición porque no cerraron alianza. Eso no es serio.”

Consultado por la participación de Luis Moos en el mismo programa, minutos antes, referente de La Libertad Avanza, dijo: “Es poco serio que alguien se declare peronista y sea el armador de la lista de Milei. No se puede ir a un café, decir que uno es peronista y después militar la boleta de la Libertad Avanza. Es un intento de confundir a la gente.”

En relación al paso reciente del gobernador Axel Kicillof por el distrito, Ippoliti contrastó modelos: “Vino a inaugurar un CAPS, una ambulancia, un edificio escolar. Eso es gobernar. Del otro lado, Milei impulsa ‘obra pública cero’ y luego le pide a los intendentes que resuelvan lo que el Estado nacional abandona. Es ridículo.”

Sobre la campaña, detalló: “Estamos recorriendo los barrios, escuchando a los vecinos. Vamos a las localidades, incluso con caminos complicados. Creemos en un distrito integrado, donde Naón, La Niña o cualquier otro pueblo tenga los mismos derechos que el centro de Nueve de Julio.”

Cerró con un mensaje claro: “Cuando el peronismo gobierna, se nota. Hacemos, no prometemos. Y si hoy hay vecinos confundidos por discursos que intentan disfrazarse de oposición, quiero ser claro: la única lista verdaderamente peronista y opositora en 9 de Julio es Fuerza Patria.”