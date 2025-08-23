sábado, agosto 23, 2025
La emergencia agropecuaria sigue sin ser homologada por el Gobierno Nacional

Concejales de Unión por la Patria exigen la urgente homologación del decreto provincial que declara la emergencia agropecuaria en Nueve de Julio y otros municipios afectados por inundaciones, a fin de que los productores accedan a los beneficios previstos por la ley nacional

El Bloque de concejalas y concejales de Unión por la Patria del partido de Nueve de Julio presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicitan al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata homologación del Decreto Provincial N.º 1180/25. Esta medida resulta clave para que los productores agropecuarios de la región puedan acceder, en tiempo y forma, a los beneficios fiscales, crediticios y administrativos contemplados en la legislación nacional en casos de emergencia o desastre agropecuario.

El decreto, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado el 29 de mayo de 2025, declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en Nueve de Julio y otros once municipios bonaerenses severamente afectados por las recientes inundaciones.

Según informaron desde el bloque de Unión por la Patria, el decreto ya cuenta con todos los requisitos legales y técnicos necesarios, incluido el dictamen favorable de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. No obstante, aún resta la homologación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, paso indispensable para que los productores puedan acceder efectivamente a la asistencia prevista.

“Es fundamental que se aceleren los tiempos administrativos, porque cada día que pasa sin homologación es un día más de incertidumbre para nuestros productores”, señalaron desde el bloque.

Los ediles advirtieron que, sin esta aprobación, las herramientas de alivio previstas por el régimen nacional no se activan, dejando a los productores en una situación de vulnerabilidad económica en plena recuperación tras las lluvias extraordinarias.

