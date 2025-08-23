Juan José Belloni: “Quiero que los vecinos me acompañen para trabajar por el bien común”

Juan José Belloni, candidato a concejal por Somos Buenos Aires, comienza una nueva etapa de su campaña con un objetivo claro: profundizar el contacto directo con los vecinos, “de siempre y a los que nunca fuimos”, y conocer de primera mano sus reclamos, necesidades y valoraciones.

En diálogo con Cadena Nueve, Belloni destacó que esta etapa se enfocará en “la escucha activa”, y remarcó la importancia de recordar que en estas elecciones se elige el cuerpo legislativo —concejo y diputados provinciales—, responsables de dictar normas, no de ejecutar presupuestos. “Queremos generar ordenanzas y leyes que estén en sintonía con los problemas reales de los ciudadanos”, afirmó.

La visita reciente del gobernador al distrito fue calificada como “una buena señal”, aunque Belloni reclamó mayor presencia y apoyo del gobierno provincial y nacional, especialmente frente a la emergencia hídrica que afecta a productores y a la economía local. “El problema del agua no se resuelve con dos motoniveladoras. Necesitamos obras estructurales financiadas por Nación y Provincia”, subrayó.

Belloni fue claro al criticar la parálisis del Concejo Deliberante local: “No podemos tener un cuerpo legislativo inmóvil, que demora 90 o 120 días en tratar temas urgentes. Necesitamos un concejo más fluido y funcional”, en alusión a la importancia de acomodar el descuento de la tasa rural a los productores comprometidos en colaborar con la solución a la crisis hídrica.

También se refirió al desinterés ciudadano frente a estas elecciones legislativas: “Entiendo que no generan el mismo fervor, pero votar es un derecho que costó mucho en nuestro país. Hay que ir a votar, por quien uno quiera, pero hay que participar”.

En el cierre, con la plaza como símbolo de la vida democrática, Belloni expresó:

“Me encantaría que los ciudadanos de Nueve de Julio me acompañen con su voto. Quiero representar su voz y trabajar para que tengamos una ciudad cada día más linda. La política, para mí, es unir intereses en el bien común”.

Las elecciones del 7 de septiembre definirán no solo nombres, sino la dirección política y legislativa del distrito. Belloni confía en que Somos Buenos Aires logrará canalizar las demandas sociales y construir consensos que fortalezcan la gobernabilidad local.