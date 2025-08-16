domingo, agosto 17, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
Elecciones 2025

Taiana encabezará la lista de Fuerza Patria en Buenos Aires, sin Máximo Kirchner ni Massa

El excanciller será el primer candidato a diputado nacional en una nómina que cuenta con figuras como Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley y Sergio Palazzo

0
El excanciller Jorge Taiana encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del frente Fuerza Patria, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La decisión confirma la ausencia en las boletas de figuras como Máximo Kirchner y Sergio Massa, y marca un cierre de listas dominado por el sector más alineado con Cristina Kirchner.

Fuentes del PJ bonaerense confirmaron a DIB que Taiana será acompañado por Jimena López, actual titular del Consorcio de Puerto Quequén y dirigente cercana a Massa, y el referente social Juan Grabois. La elección del excanciller surgió tras una conversación entre Axel Kicillof y Massa, en busca de un perfil aceptable para todos los sectores del peronismo. Sin embargo, fue Cristina Kirchner quien terminó definiendo el armado, con una participación menor de Kicillof.

La lista se completa con dirigentes sindicales y políticos del riñón kirchnerista: Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla y Agustina Propato ocupan los primeros ocho lugares. También figuran Hugo Antonio Moyano, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, María Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzman y Nicolás Trotta.

Los candidatos firmaron sus postulaciones este sábado desde las 18 en la histórica sede peronista de la calle Matheu, en CABA. El plazo para presentar las listas ante la justicia electoral vence este domingo a las 24, por lo que aún podrían producirse modificaciones de último momento.

El cierre de listas contrasta con el del pasado 19 de julio, que se resolvió con retrasos y polémicas, incluyendo un corte de luz en las sedes de la Junta Electoral que motivó una prórroga del plazo legal.

En tanto, en la vereda opuesta, La Libertad Avanza definió que su lista será encabezada por el diputado José Luis Espert, secundado por la conductora televisiva Karen y el diputado PRO Diego Santilli.

