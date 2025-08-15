Acto oficial por el 175° aniversario del fallecimiento del Gral José de San Martín

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar del acto oficial en conmemoración al 175º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto de 2025 a las 14:30 horas en el Parque General San Martín.

En caso de condiciones climáticas adversas, el evento se trasladará al Salón Blanco del Palacio Municipal.

El programa del acto incluye la recepción de invitados y la presentación de autoridades, seguida del ingreso de las Banderas de Ceremonia.

Posteriormente, la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco” interpretará el Himno Nacional Argentino, y luego se realizará una oración religiosa.

Posteriormente, se efectuará la colocación de una ofrenda floral y se guardará un minuto de silencio a las 15:00 horas, hora exacta del fallecimiento del Libertador.

A continuación, se escucharán discursos alusivos, con la participación especial del Veterano Sergio Brangeri y la Intendente Municipal, María José Gentile.

El acto concluirá con la despedida de las Banderas de Ceremonia y el cierre formal del evento.

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a todos los vecinos a sumarse a esta emotiva jornada de homenaje a uno de los próceres más destacados de nuestra historia nacional.