Nació un Puma en Atlético 9 de Julio

El Club Atlético 9 de Julio recibió una noticia que llena de orgullo a toda su comunidad deportiva: Mateo Villalba, jugador juvenil de su equipo de rugby, fue convocado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) para participar de la Academia Nacional, instancia clave en la formación de los futuros integrantes de Los Pumas.

La comunicación oficial llegó a través de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA), y fue celebrada con gran entusiasmo por dirigentes, entrenadores y compañeros de equipo del joven talento.

La cita se realizó el lunes y martes en la “Casa Pumas”, sede de la Academia ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí entrenan y se forman los jóvenes con mayor proyección del país, quienes integran lo que se conoce como los Pumitas, la preselección juvenil que nutre al plantel mayor de Los Pumas.

La convocatoria de Villalba representa mucho más que un logro personal: es el resultado de un trabajo colectivo y sostenido del rugby local, de sus entrenadores, su familia, y del apoyo institucional del Club Atlético. La posibilidad de compartir entrenamientos con los mejores jugadores juveniles del país, recibir formación técnica y táctica de alto nivel, y convivir en un ambiente de excelencia, marcan un antes y un después en la carrera de cualquier rugbier.

Además del valor deportivo, este tipo de experiencias son profundamente formativas en lo humano, ya que los jugadores deben demostrar compromiso, disciplina y valores que trascienden la cancha.

Desde el Club Atlético 9 de Julio adelantaron que en los próximos días buscarán realizarle una entrevista a Mateo Villalba para conocer en primera persona cómo vivió esta experiencia, qué actividades realizó en la Casa Pumas y cuáles son los próximos pasos en esta prometedora etapa.

La ciudad y el rugby regional celebran con alegría este reconocimiento, que demuestra que el talento, el esfuerzo y la pasión también nacen y crecen en el interior del país.