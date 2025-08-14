La vacuna contra la fiebre amarilla dejó de ser gratuita

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Como si los virus respetaran fronteras, el ministerio de Salud Nacional anunció que a partir de este miércoles dejará de brindar la vacunación contra la fiebre amarilla de manera gratuita. Solo garantizará su cobertura en las regiones del país donde existe riesgo real de transmisión. Por uso y costumbre se vacunaba de manera gratuita a quienes viajaban a otros países que exigen esa vacuna, esgrimieron desde esa cartera.

Desde el área que conduce el ministro Mario Lugones, puntualizaron que la medida fue adoptada en línea con la política de eficientización de los recursos. Por ello, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará de forma gratuita solo en las zonas endémicas. Se busca garantizar el uso responsable de los recursos públicos, priorizando la protección de quienes viven o trabajan en áreas con riesgo comprobado de transmisión, insistieron.

Oficialmente, se informó que mediante un proceso de compra focalizada, la cartera sanitaria nacional estima lograr un ahorro de 697.566 dólares, al reducir en un 34% la cantidad de unidades a comprar.

Además, especificaron que queda garantizadas las dosis necesarias para la cobertura de la población objetivo perteneciente a las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y Chaco.

Por el contrario, quienes viajen al exterior por motivos de turismo u otras causas de índole privado y requieran protección contra esta enfermedad, deberán aplicarse la dosis correspondiente en los centros privados habilitados. De esta manera, el Estado dejará de financiar con el dinero de todos la prevención de riesgos que son ajenos a la realidad sanitaria del país, argumentaron.

En un comunicado, sostuvieron que esta decisión se enmarca en la política del Gobierno Nacional de destinar los recursos públicos a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la sostenibilidad y eficiencia de la salud pública y asegurando que esté al servicio de las prioridades sanitarias reales de la población.

El ministerio reconoció, a su vez, que durante los meses de septiembre y octubre se prevé concluir con la distribución de las dosis faltantes para 2025, tal como fue acordado con las jurisdicciones.