Coral Reencuentro celebró 37 años con una noche colmada de emoción y música

Con una propuesta artística cargada de emoción y calidad vocal, Coral Reencuentro celebró sus 37 años de trayectoria ininterrumpida el pasado sábado por la noche. La cita fue a las 20:30 hs. en el Salón Blanco del Palacio Municipal, donde el público colmó las instalaciones para disfrutar de una velada inolvidable.

Bajo la dirección del profesor Amílcar Bergera, la agrupación ofreció un repertorio variado y cuidadosamente seleccionado, que reflejó su recorrido y compromiso con la música coral a lo largo de más de tres décadas.

El concierto contó además con la participación especial de dos importantes formaciones: el Conjunto Vocal Indecorus, dirigido por Mauro Choque, y el Coro Orfeón Madrigal Junín, bajo la dirección de Mercedes Capurro. Ambas agrupaciones aportaron su impronta artística, sumándose al festejo con interpretaciones que fueron muy aplaudidas por los asistentes.

El evento, de acceso libre y gratuito, no solo celebró un nuevo aniversario del coro local, sino que también reafirmó el valor del canto coral como espacio de encuentro, identidad y expresión colectiva en la comunidad.