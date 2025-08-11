A 111 días de la partida del Papa Francisco, la artista argentina de Cadena Nueve lanza una canción en su honor

- Advertisement -

La artista Mar Clara Tinetti, con raíces en Nueve de Julio y reconocida por su labor en telenovelas de Televisa, doblajes internacionales y docencia en la cadena mexicana más influyente del mundo hispanoparlante, acaba de lanzar una emotiva canción dedicada al Papa Francisco a 111 días de su fallecimiento.

La fecha elegida refleja particularidades. Si bien coincide con el 10 de agosto, día 222 del año 2025, y también con la celebración de San Lorenzo, el club de fútbol del que Jorge Bergoglio fue fanático, no fue fijada intencionadamente. Surgió de la espontaneidad y luego se descubrió todo lo que encierra. Lo único pensado fue lanzarla a los 111 días de la partida del Papa Argentino al Cielo.

El tema, titulado “Nostra Preghiera” Nuestra Plegaria“, está escrito en inglés, español e italiano, en clara alusión al espíritu universal y pastoral del Papa. La canción transita una lírica profunda, con versos que evocan el llamado divino, la claridad de la fe, y la misión compartida que deja como legado. Ahora se presenta en Youtube y sucesivamente se irá subiendo a distintas plataformas.

“Te llevaste contigo a tu mensajero favorito / que era muy claro, siempre supo dónde estás Tú”, dice uno de los pasajes del coro, mientras que la parte coral remarca que “depende de todos que Tu misión se cumpla”.

Tinetti, formada en la Universidad de Londres, compuso la canción como un homenaje no solo a la figura papal sino a su mensaje cristiano de amor, inclusión y escucha. El segundo verso, en español, destaca una reflexión central del pontífice: “Las religiones son un camino al amor. Eso él lo sabía, muchos no lo logran ver”.

La obra concluye con un coro final en italiano, que afirma: “Hai portato in cielo un angelo / che ci ha lasciato chiari messaggi” (“Te llevaste al cielo un ángel / que nos dejó mensajes muy claros”), apelando al oyente a continuar con su misión.

Con esta pieza musical, Mar Clara Tinetti reafirma su compromiso con el arte con propósito, usando su voz no solo para entretener sino también para inspirar a una reflexión espiritual profunda, tal como el Papa Francisco hizo a lo largo de su vida.

~ Nostra Preghiera ~

Letra y música: Mariana Clara Tinetti

Intérprete: Mar Clara

Coaching musical: Job Moreno

Producción musical: Eleonor Arriaga

Coros: Jokai, Nata Mercado, Eleonor Arreaga Loor

Mezcla y Máster: Seba Bastini

Idea general: Mariana Clara Tinetti y Cadena Nueve Multimedios

Animación: Kevin Dinis de Nobrega

Producción general: Cadena Nueve Multimedios – www.cadenanueve.com

Agradecimientos: Andrea Valeria, Maga Castagno, Gustavo Tinetti