“Estamos al Horno” encendió el Rossini: risas, aplausos y un estreno con emoción

La noche de este sábado 9 de agosto quedará en la memoria de quienes colmaron la sala del Teatro Rossini de Nueve de Julio. No solo por la emoción de un nuevo estreno, sino porque, como en un juego de palabras casi inevitable, el número nueve fue protagonista: nueve actores, un 9 de agosto, a la hora 9 de la noche y en Nueve de Julio, para una comedia que encendió carcajadas desde el primer minuto.
“¡Estamos al horno!”, con dramaturgia de Alfredo Allende y dirección de Eduardo Bonoldi, abrió la cartelera teatral de la 36ª edición de “Cáritas en Agosto a Todo Teatro”. Y lo hizo con una propuesta ágil, divertida y entrañable, que conquistó de inmediato al público habitual del teatro local y también a nuevos espectadores que se acercaron a vivir esta experiencia colectiva.
La puesta ofrece una mirada cómica —a veces disparatada, pero siempre sensible— en torno a la comida, no solo como excusa dramática, sino como símbolo: el alimento del cuerpo y también del alma. El espectáculo utiliza los enredos y metáforas en un escenario con un cuidado visual destacado.
La obra se sostiene gracias al trabajo parejo y sólido de su elenco, conformado por nueve actores y actrices que se adueñan de la escena con naturalidad, humor y un carisma notable:
Sergio Carassai (Alberto)
Sergio Pigñatario (Raúl)
Florencia Bravo (Verónica)
Martín Bonafina (José)
Estela Fernández (Juana)
Sandra Marino (Julia)
Viviana Di Sario (Catalina)
Mariza Zubeldía (Laura)
Romina Ingrati (Mecha)
Cada uno aporta su “ángel” al personaje, y entre cruces de historias, diálogos filosos y situaciones absurdas, logran una química que mantiene al público atento, emocionado y, sobre todo, riéndose sin parar. La dirección de Bonoldi – quien además adaptó el libreto, se apoya en una estructura simple pero eficaz, donde el ritmo de la comedia nunca decae y el mensaje aparece sin solemnidad.
El aplauso sostenido al final de la función fue el reflejo de una sala que no solo disfrutó, sino que también se sintió parte. En este tiempo en que el teatro reafirma su valor como espacio de encuentro, de emoción compartida y de pensamiento, “¡Estamos al horno!” se planta como una obra generosa, entretenida y bien construida.
Con un equipo técnico y de producción numeroso, comprometido y profesional, la propuesta marca un inicio prometedor para este ciclo teatral que, año tras año, renueva su compromiso con el público de Nueve de Julio.
Porque cuando el arte tiene sabor local, se cocina a fuego lento y se sirve con risa, solo queda sentarse, disfrutar… y pedir otra porción.
Ficha técnica
Dirección general: Eduardo Bonoldi
Dramaturgia: Alfredo Allende
Asistencia de dirección: Ana Inés Sendoya
Diseño de luces: Marina Lozano
Sonido: Ramiro Leal
Diseño gráfico: Pablo Fantini
Fotografía: Sandra Poggi
Locución: Marta Campelli, Edgardo Videla
Publicidad y catering: Marita Malicia, Julio Mascheroni, Carlos Del Castillo
Asistencia técnica: Ana Inés Sendoya, Rosana Corro, Gustavo Falco
Maquinista: Carlos Del Castillo
Utilería: Sergio Carassai
Difusión institucional: María del Carmen Fernández
Escenografía: Grupo de Teatro de Cáritas
Y este sabor agradable del estreno tiene otro ingrediente no menor: la solidaridad!
Este fin de semana, instituciones comprometidas con la acción comunitaria reciben una parte de la recaudación de las entradas:
Sábado 9 de agosto
Hogar Nazareth
Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio
EET N°2
Domingo 10 de agosto
EES N°8
Capilla Sagrada Familia