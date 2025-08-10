Con autoridad y buen juego, Atlético debutó con triunfo en el Clausura

- Advertisement -

En un partido muy esperado por lo que representaba en lo anímico y deportivo, el equipo de primera división masculina de hockey del Club Atlético logró una victoria contundente por 3 a 1 frente al Club Social de Junín, en su cancha, en la apertura del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia.

El encuentro tenía una carga especial: los Millonarios venían de una frustrante final del Torneo Apertura frente a Sarmiento, donde, tras ir ganando 2 a 0, recibieron el empate en el último segundo y perdieron en una extensa definición por penales, luego de una campaña perfecta en la etapa regular. Por eso, este partido era una verdadera prueba de carácter, y Atlético la aprobó con creces.

Desde el inicio, el conjunto local se mostró decidido. A los 4 minutos, Manuel Mogaburu aprovechó un contragolpe para abrir el marcador. Sin embargo, siete minutos después, Social empató mediante un corner corto. A pesar del empate parcial, Atlético fue siempre más claro en su juego, con ataques mejor organizados y mayor dominio territorial, aunque le costó romper la firme defensa visitante.

Recién en el último cuarto, el dominio local se tradujo en goles: primero fue “Pupi” Rossi, quien convirtió tras un corner corto, y luego Valentín Alvarez, que cerró el marcador con una jugada colectiva que reflejó el buen nivel del equipo. Con este 3 a 1, Atlético arranca el Clausura con un triunfo valioso y prometedor.

El plantel está conformado por: Valentín Alvarez, Gonzalo Cancelleri, Augusto Casas, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Guillermo Mascheroni, Emiliano Menón, Manuel Mississián, Manuel Mogaburu (c), Thiago Montaldo, Ramiro Montini, Julio Rodríguez, Juan M. Rossi, Maximiliano Ruano, Walter Soria, Nicolás Tinetti y Ezequiel Valuzek.

DT: Leny Luberriaga – AT: Ignacio Gatica.