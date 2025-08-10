domingo, agosto 10, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
domingo, agosto 10, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
Hockey Masculino

Con autoridad y buen juego, Atlético debutó con triunfo en el Clausura

El equipo de primera división superó 3 a 1 al Club Social de Junín en el inicio del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En un partido muy esperado por lo que representaba en lo anímico y deportivo, el equipo de primera división masculina de hockey del Club Atlético logró una victoria contundente por 3 a 1 frente al Club Social de Junín, en su cancha, en la apertura del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia.

El encuentro tenía una carga especial: los Millonarios venían de una frustrante final del Torneo Apertura frente a Sarmiento, donde, tras ir ganando 2 a 0, recibieron el empate en el último segundo y perdieron en una extensa definición por penales, luego de una campaña perfecta en la etapa regular. Por eso, este partido era una verdadera prueba de carácter, y Atlético la aprobó con creces.

Desde el inicio, el conjunto local se mostró decidido. A los 4 minutos, Manuel Mogaburu aprovechó un contragolpe para abrir el marcador. Sin embargo, siete minutos después, Social empató mediante un corner corto. A pesar del empate parcial, Atlético fue siempre más claro en su juego, con ataques mejor organizados y mayor dominio territorial, aunque le costó romper la firme defensa visitante.

Recién en el último cuarto, el dominio local se tradujo en goles: primero fue “Pupi” Rossi, quien convirtió tras un corner corto, y luego Valentín Alvarez, que cerró el marcador con una jugada colectiva que reflejó el buen nivel del equipo. Con este 3 a 1, Atlético arranca el Clausura con un triunfo valioso y prometedor.

El plantel está conformado por: Valentín Alvarez, Gonzalo Cancelleri, Augusto Casas, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Guillermo Mascheroni, Emiliano Menón, Manuel Mississián, Manuel Mogaburu (c), Thiago Montaldo, Ramiro Montini, Julio Rodríguez, Juan M. Rossi, Maximiliano Ruano, Walter Soria, Nicolás Tinetti y Ezequiel Valuzek.
DT: Leny Luberriaga – AT: Ignacio Gatica.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5945

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR