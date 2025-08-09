“Estamos al horno” abre el telón de una nueva edición de Agosto a Todo Teatro

- Advertisement -

Con todo listo para levantar el telón, este sábado 9 de agosto comienza la 36ª edición de Agosto a Todo Teatro, el tradicional ciclo cultural y solidario organizado por el Grupo de Teatro de Cáritas Nueve de Julio. La obra elegida para esta temporada es “Estamos al horno”, – tal como adelantara CN- una desopilante comedia cargada de enredos, ritmo y humor, que promete entretener al público mientras colabora con diversas instituciones de la comunidad.

Durante la jornada de este viernes, el elenco realizó el ensayo general con la presencia de periodistas, en lo que fue un anticipo de la energía que se vivirá sobre el escenario del Teatro Rossini. Como es habitual en este grupo de artistas locales, la entrega escénica fue total, reflejando el compromiso y profesionalismo que los caracteriza.

La obra, que cuenta con nueve actores en escena, se presentará todos los fines de semana del mes, con funciones tanto los sábados como los domingos. Se trata de una comedia ágil, con mucho humor y dos personajes particularmente “atorrantes” que generarán más de una carcajada.

Esta noche se abre el telón de la nueva temporada y solo queda que el público complete las butacas del Rossini y la pase muy bien.

Elenco

Alberto : Sergio Carassai

Raúl : Sergio Pigñatario

Verónica : Florencia Bravo

José : Martín Bonafina

Juana : Estela Fernández

Julia : Sandra Marino

Catalina : Viviana Di Sario

Laura : Mariza Zubeldía

Mecha: Romina Ingrati

Equipo técnico y producción

Dirección general: Eduardo Bonoldi

Asistente de dirección: Ana Inés Sendoya

Diseño de luces: Marina Lozano

Sonido: Ramiro Leal

Diseño gráfico: Pablo Fantini

Programa de mano: Sergio De Depetri

Fotografía: Sandra Poggi

Locución: Marta Campelli, Edgardo Videla

Publicidad y catering: Marita Malicia, Julio Mascheroni y Carlos Del Castillo

Asistencia técnica: Ana Inés Sendoya, Rosana Corro y Gustavo Falco

Maquinista: Carlos Del Castillo

Utilería: Sergio Carassai

Difusión institucional: María del Carmen Fernández

Escenografía: Grupo de Teatro de Cáritas

Funciones con fines solidarios

Cada función de “Estamos al horno” tiene como objetivo colaborar con instituciones de la ciudad a través de lo recaudado en la venta de entradas. A continuación, el cronograma de entidades beneficiadas:

Sábado 9 de agosto

Hogar Nazareth

Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio

EET N°2

Domingo 10 de agosto

EES N°8

Capilla Sagrada Familia

Sábado 16 de agosto

Vocal Ever

CEAT N°571

Domingo 17 de agosto

Hogar de Abuelos Sto. Domingo de Guzmán

Asociación San José de Hogares Sustitutos

Sábado 23 de agosto

Jardín N°919

CEPRIL

Domingo 24 de agosto

EES N°10 René Favaloro

CEF N°101

Sábado 30 de agosto

Grupo Scout Ntra. Sra. de Fátima

Grupo de Jóvenes Jericó

Rotary Club

Domingo 31 de agosto