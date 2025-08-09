sábado, agosto 9, 2025
5.5 C
Nueve de Julio
sábado, agosto 9, 2025
5.5 C
Nueve de Julio
Teatro

“Estamos al horno” abre el telón de una nueva edición de Agosto a Todo Teatro

El grupo de teatro de Cáritas Nueve de Julio estrenará este sábado su nueva comedia en el Teatro Rossini. La propuesta solidaria se extenderá durante todos los fines de semana de agosto, beneficiando a instituciones locales.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Con todo listo para levantar el telón, este sábado 9 de agosto comienza la 36ª edición de Agosto a Todo Teatro, el tradicional ciclo cultural y solidario organizado por el Grupo de Teatro de Cáritas Nueve de Julio. La obra elegida para esta temporada es “Estamos al horno”, – tal como adelantara CN- una desopilante comedia cargada de enredos, ritmo y humor, que promete entretener al público mientras colabora con diversas instituciones de la comunidad.

Durante la jornada de este viernes, el elenco realizó el ensayo general con la presencia de periodistas, en lo que fue un anticipo de la energía que se vivirá sobre el escenario del Teatro Rossini. Como es habitual en este grupo de artistas locales, la entrega escénica fue total, reflejando el compromiso y profesionalismo que los caracteriza.

La obra, que cuenta con nueve actores en escena, se presentará todos los fines de semana del mes, con funciones tanto los sábados como los domingos. Se trata de una comedia ágil, con mucho humor y dos personajes particularmente “atorrantes” que generarán más de una carcajada.

Esta noche se abre el telón de la nueva temporada y solo queda que el público complete las butacas del Rossini y la pase muy bien.

Elenco

  • Alberto: Sergio Carassai

  • Raúl: Sergio Pigñatario

  • Verónica: Florencia Bravo

  • José: Martín Bonafina

  • Juana: Estela Fernández

  • Julia: Sandra Marino

  • Catalina: Viviana Di Sario

  • Laura: Mariza Zubeldía

  • Mecha: Romina Ingrati

Equipo técnico y producción

Dirección general: Eduardo Bonoldi
Asistente de dirección: Ana Inés Sendoya
Diseño de luces: Marina Lozano
Sonido: Ramiro Leal
Diseño gráfico: Pablo Fantini
Programa de mano: Sergio De Depetri
Fotografía: Sandra Poggi
Locución: Marta Campelli, Edgardo Videla
Publicidad y catering: Marita Malicia, Julio Mascheroni y Carlos Del Castillo
Asistencia técnica: Ana Inés Sendoya, Rosana Corro y Gustavo Falco
Maquinista: Carlos Del Castillo
Utilería: Sergio Carassai
Difusión institucional: María del Carmen Fernández
Escenografía: Grupo de Teatro de Cáritas

Funciones con fines solidarios

Cada función de “Estamos al horno” tiene como objetivo colaborar con instituciones de la ciudad a través de lo recaudado en la venta de entradas. A continuación, el cronograma de entidades beneficiadas:

Sábado 9 de agosto

  • Hogar Nazareth

  • Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio

  • EET N°2

Domingo 10 de agosto

  • EES N°8

  • Capilla Sagrada Familia

Sábado 16 de agosto

  • Vocal Ever

  • CEAT N°571

Domingo 17 de agosto

  • Hogar de Abuelos Sto. Domingo de Guzmán

  • Asociación San José de Hogares Sustitutos

Sábado 23 de agosto

  • Jardín N°919

  • CEPRIL

Domingo 24 de agosto

  • EES N°10 René Favaloro

  • CEF N°101

Sábado 30 de agosto

  • Grupo Scout Ntra. Sra. de Fátima

  • Grupo de Jóvenes Jericó

  • Rotary Club

Domingo 31 de agosto

  • Cáritas 9 de Julio

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5943

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR