“Estamos al horno” abre el telón de una nueva edición de Agosto a Todo Teatro

Con todo listo para levantar el telón, este sábado 9 de agosto comienza la 36ª edición de Agosto a Todo Teatro, el tradicional ciclo cultural y solidario organizado por el Grupo de Teatro de Cáritas Nueve de Julio. La obra elegida para esta temporada es “Estamos al horno”, – tal como adelantara CN- una desopilante comedia cargada de enredos, ritmo y humor, que promete entretener al público mientras colabora con diversas instituciones de la comunidad.
Durante la jornada de este viernes, el elenco realizó el ensayo general con la presencia de periodistas, en lo que fue un anticipo de la energía que se vivirá sobre el escenario del Teatro Rossini. Como es habitual en este grupo de artistas locales, la entrega escénica fue total, reflejando el compromiso y profesionalismo que los caracteriza.
La obra, que cuenta con nueve actores en escena, se presentará todos los fines de semana del mes, con funciones tanto los sábados como los domingos. Se trata de una comedia ágil, con mucho humor y dos personajes particularmente “atorrantes” que generarán más de una carcajada.
Esta noche se abre el telón de la nueva temporada y solo queda que el público complete las butacas del Rossini y la pase muy bien.
Elenco
Alberto: Sergio Carassai
Raúl: Sergio Pigñatario
Verónica: Florencia Bravo
José: Martín Bonafina
Juana: Estela Fernández
Julia: Sandra Marino
Catalina: Viviana Di Sario
Laura: Mariza Zubeldía
Mecha: Romina Ingrati
Equipo técnico y producción
Dirección general: Eduardo Bonoldi
Asistente de dirección: Ana Inés Sendoya
Diseño de luces: Marina Lozano
Sonido: Ramiro Leal
Diseño gráfico: Pablo Fantini
Programa de mano: Sergio De Depetri
Fotografía: Sandra Poggi
Locución: Marta Campelli, Edgardo Videla
Publicidad y catering: Marita Malicia, Julio Mascheroni y Carlos Del Castillo
Asistencia técnica: Ana Inés Sendoya, Rosana Corro y Gustavo Falco
Maquinista: Carlos Del Castillo
Utilería: Sergio Carassai
Difusión institucional: María del Carmen Fernández
Escenografía: Grupo de Teatro de Cáritas
Funciones con fines solidarios
Cada función de “Estamos al horno” tiene como objetivo colaborar con instituciones de la ciudad a través de lo recaudado en la venta de entradas. A continuación, el cronograma de entidades beneficiadas:
Sábado 9 de agosto
Hogar Nazareth
Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio
EET N°2
Domingo 10 de agosto
EES N°8
Capilla Sagrada Familia
Sábado 16 de agosto
Vocal Ever
CEAT N°571
Domingo 17 de agosto
Hogar de Abuelos Sto. Domingo de Guzmán
Asociación San José de Hogares Sustitutos
Sábado 23 de agosto
Jardín N°919
CEPRIL
Domingo 24 de agosto
EES N°10 René Favaloro
CEF N°101
Sábado 30 de agosto
Grupo Scout Ntra. Sra. de Fátima
Grupo de Jóvenes Jericó
Rotary Club
Domingo 31 de agosto
Cáritas 9 de Julio