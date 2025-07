vacunación antigripal: todo lo que tenés que saber según la secretaría de salud

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio ha dado a conocer una serie de aspectos clave sobre la vacunación antigripal, con el fin de despejar dudas y brindar información actualizada a la población.

Cada año, el virus de la influenza sufre mutaciones, por lo que la vacuna se ajusta anualmente para garantizar su efectividad. Esta vacuna forma parte del calendario nacional de inmunización y está dirigida principalmente a los bebés mayores de 6 meses, quienes deben recibir dos dosis separadas por un mes. También están incluidas en el plan de vacunación las personas mayores de 65 años, así como aquellos individuos que presenten factores de riesgo, tales como enfermedades crónicas, problemas de inmunidad, o diabetes.

Es importante destacar que la vacuna antigripal no contiene virus vivo, sino que es fabricada a través de ingeniería genética. Esto significa que no tiene la capacidad de generar la enfermedad. No obstante, algunas personas pueden experimentar síntomas leves similares a los de un resfriado, lo cual es completamente normal y no debe generar alarma.

Desde la Secretaría de Salud se recomienda a los vecinos de Nueve de Julio acercarse a los centros de salud más cercanos o consultar con su médico de cabecera para recibir asesoramiento sobre la vacunación, y así protegerse ante posibles brotes de influenza.

Este esfuerzo es clave para reducir el impacto del virus y garantizar la salud pública en la comunidad, especialmente en grupos vulnerables.