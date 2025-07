Desde Nueve de Julio, el campo volvió a marcar la cancha: ‘Basta de promesas, es tiempo de eliminar las retenciones’

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de la primera reunión zonal ampliada de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), realizada este jueves en la Sociedad Rural de Nueve de Julio, más de un centenar de productores y dirigentes rurales se congregaron con un mensaje firme al Gobierno: “El campo está cansado de promesas y necesita respuestas concretas”.

La fecha elegida para el encuentro no fue casual. Se cumplieron 17 años del recordado “voto no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos, que marcó un punto de inflexión en el conflicto entre el campo y el kirchnerismo por la resolución 125. “Es un emblema de lucha y firmeza. Hoy, como entonces, volvemos a decir que no podemos producir en estas condiciones”, expresó Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP.

Con la presencia de representantes de más de 30 asociaciones rurales, la reunión dio inicio a una serie de asambleas zonales que buscarán canalizar el creciente malestar del interior productivo. La expectativa era alta, en un contexto de reciente suba de retenciones tras meses de rebajas que habían sido bien recibidas por el sector. Sin embargo, el giro en la política económica volvió a tensar la relación con los productores.

Durante la jornada, los productores denunciaron la continuidad de los derechos de exportación como el principal obstáculo para recuperar la rentabilidad. “Las retenciones son una confiscación, un impuesto al precio que castiga a quienes generan divisas y trabajo genuino”, afirmaron en un comunicado conjunto. A esto sumaron fuertes críticas por la presión tributaria, el deterioro de la infraestructura vial y el desmantelamiento de instituciones clave como el INTA y el INASE.

En el plano provincial, apuntaron contra la falta de inversión en patrullas rurales, el incremento del Impuesto Inmobiliario y la falta de un verdadero ajuste en el gasto político. “No hay un cambio de fondo. Hay desconexión con la realidad del interior”, advirtieron.

Kovarsky: “No es contra nadie, es a favor de producir más”

Pese a destacar algunos logros del Gobierno nacional, como la disciplina fiscal y la baja de la inflación, Kovarsky remarcó que eso no alcanza si no se generan condiciones reales para invertir. “No sirven los gestos, ni las fotos. Necesitamos reglas claras y un plan concreto para eliminar definitivamente las retenciones”, afirmó.

El titular de CARBAP aclaró que la protesta no es contra el Gobierno nacional, sino contra una política tributaria que consideran asfixiante. “Decir la verdad no debería enojar a nadie. Si queremos ayudar a un gobierno que quiere hacer las cosas distintas, tiene que ser con el campo adentro, en la mesa de diálogo”, sostuvo.

La reunión concluyó con el compromiso de CARBAP de continuar recorriendo el territorio para escuchar y canalizar institucionalmente las demandas del sector. “Este no es un comunicado más. Es el reflejo de un interior productivo que está de pie y movilizado. Cada día sin decisiones se pierden productores, se vacían campos y se apagan historias”, concluyeron los dirigentes.

Las próximas semanas traerán nuevas asambleas en distintos puntos de la región, en un intento por sostener el reclamo y poner en agenda las urgencias de un sector que, aseguran, ya no puede esperar más.