López Murphy propone reemplazar el peso por una nueva moneda llamada Argentum a partir de 2026

El diputado nacional Ricardo López Murphy presentó este martes un proyecto de ley que propone reemplazar el peso argentino por una nueva moneda denominada “Argentum” (AG), que comenzaría a regir a partir del 1° de enero de 2026. Según el texto presentado en la Cámara de Diputados, cada Argentum equivaldría a $1.000 actuales, y su unidad fraccional sería el centavo (0,01 AG).

La iniciativa plantea un proceso de transición monetaria de seis meses, durante el cual convivirían los billetes y monedas de ambas denominaciones. Pasado ese período, únicamente el Argentum tendrá curso legal en todo el territorio nacional.

En los fundamentos del proyecto, el ex ministro de Economía explicó que el cambio de moneda no implica una modificación real en el poder adquisitivo de la población, ni altera contratos ni derechos adquiridos. “La eliminación de ceros en la moneda no es una medida económica de fondo, pero sí una herramienta técnico-administrativa que permite ordenar el sistema monetario, simplificar cálculos, reducir errores, y fortalecer la confianza del público en los instrumentos de uso diario”, sostuvo López Murphy.

El legislador recordó antecedentes históricos de medidas similares, como la eliminación de ceros del austral en 1991, cuando se estableció el peso como nueva unidad monetaria a partir del 1° de enero de 1992, con una conversión de 10.000 australes por cada peso.

“La propuesta actual sigue propósitos semejantes, proponiendo una eliminación de tres ceros mediante la creación de una nueva moneda de curso legal denominada ‘Argentum’, sin alterar el valor real de los bienes, servicios, contratos u obligaciones”, señala el documento.

En caso de ser aprobada, la ley obligará a todas las entidades financieras del país a convertir los saldos en pesos de cuentas corrientes, cajas de ahorro y demás instrumentos bancarios a su equivalente en Argentum. Asimismo, los pagos con cheques, órdenes de pago, sueldos y jubilaciones deberán realizarse en la nueva moneda a partir de la fecha establecida.

El proyecto será debatido en las comisiones correspondientes en las próximas semanas y podría abrir un amplio debate en torno a las políticas monetarias y la estabilidad financiera en el país.