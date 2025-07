Crisis en el Hospital Garrahan: Trabajadores de la Salud exigen soluciones urgentes

- Advertisement -

En el Hospital Garrahan, el personal de salud vive una de las crisis más profundas de los últimos tiempos, con una escasez de recursos y condiciones laborales cada vez más difíciles. Georgina Duarte, enfermera pediátrica del hospital, comparte con nosotros los detalles de la situación actual y las medidas que están tomando para enfrentarla.

Duarte explicó en Despertate por Cadena Nueve y Máxima a que la falta de comunicación con las autoridades del Ministerio de Salud y la dirección del hospital ha sido uno de los principales factores que los llevó a tomar decisiones drásticas, como la movilización hacia el Congreso de la Nación. El 10 de julio será un día de paro, seguido por una Asamblea el 17, para exigir una solución urgente a la crisis.

El Impacto de la Falta de Respuesta Institucional

“Nos convocaron a reuniones en tres oportunidades, pero no se presentaron. No hubo propuestas salariales ni soluciones para el financiamiento del hospital. Esta es una crisis nacional que afecta a toda la salud pública, no solo al Garrahan”, sostiene Georgina Duarte. La enfermera, con más de 20 años de experiencia, señala que la escasez de recursos está llevando a una creciente fuga de profesionales: “Durante el último año, 220 personas decidieron dejar el hospital, muchos por los bajos salarios y la carga laboral excesiva”.

Este éxodo no solo afecta al Garrahan, sino a otros hospitales públicos que enfrentan la misma problemática. A pesar de ello, el hospital continúa siendo un pilar de la salud pediátrica en el país, atendiendo a pacientes de todas partes de Argentina, incluso de países vecinos.

El Valor del Garrahan para la Comunidad

El Hospital Garrahan no solo es un centro médico de excelencia, sino también un símbolo de compromiso comunitario. Georgina recuerda cómo muchas familias, incluso de localidades lejanas como Nueve de Julio, colaboran con la institución donando ropa, tapitas de plástico y otros recursos para los pacientes y sus familiares. “Es impresionante el apoyo que recibimos de la gente. Las familias saben que el hospital está allí para ellos, y ese amor y compromiso es lo que nos mantiene en pie”, comenta Duarte.

A nivel profesional, el hospital sigue siendo un referente por su capacidad de formación. “Los casos más complejos llegan aquí, y eso nos permite seguir aprendiendo y creciendo como profesionales. La formación continua, los ateneos y seminarios son esenciales para mantener la calidad de atención”, explica Duarte.

El Futuro de la Salud Pública en Argentina

En cuanto al futuro de la salud pública en Argentina, Georgina Duarte tiene una visión clara: “Lo que está en juego no es solo el salario de los trabajadores, sino la salud pública como un derecho para todos. Necesitamos que el Congreso apoye una ley de emergencia en salud, que garantice recursos adecuados y una mayor inversión en educación e investigación”.

Próximos Pasos: Paro y Marcha por la Emergencia en Salud

La lucha continúa con la movilización hacia el Congreso y la marcha que se realizará el 17 de julio, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Duarte invita a la comunidad a unirse a la causa: “No se trata solo de un reclamo de los trabajadores de la salud, sino de un reclamo por el futuro de la salud pública en Argentina. Necesitamos que el gobierno y el Congreso se den cuenta de que la salud es una inversión, no un gasto”.

El Compromiso Personal de los Trabajadores del Garrahan

A pesar de las dificultades, los trabajadores del Garrahan siguen poniendo a los pacientes como su prioridad. “Cuando entro a la sala, dejo todo lo demás afuera. Mi paciente es lo único que importa”, afirma Georgina con convicción. Este compromiso y la vocación de servicio son lo que permite a los profesionales de la salud seguir adelante, a pesar de la falta de apoyo institucional.

Conclusión: La Salud como Inversión, No como Gasto

Georgina Duarte concluye con un mensaje claro: “Necesitamos cambiar la mentalidad de los dirigentes. La salud no es un gasto, es una inversión. Y si no invertimos en salud, estamos poniendo en riesgo el futuro de nuestra sociedad”.

La lucha de los trabajadores del Garrahan es la lucha de todos, por un sistema de salud que esté al servicio de la comunidad, y que garantice un futuro más justo para las próximas generaciones.