Gesto de argentinidad: un nuevejuliense viajará al monumento a la Bandera con un auto pintado con la azul y blanco

Este 20 de junio, en coincidencia con el Día de la Bandera, Martín Viera decidió hacer algo más que recordar: eligió vivir y hacer visible su orgullo nacional. Abogado, vecino de Nueve de Julio y presidente de la Asociación ‘Seguridad Ciudadana en el Nueve’, se subirá a un Citroën íntegramente pintado de azul y blanco, junto a su hijo adolescente, rumbo a Rosario, para visitar el Monumento a la Bandera.

“Expresar el amor por la Patria no debería ser algo esporádico ni limitado a una fecha. Es algo que se siente y se vive todos los días”, dijo Viera a Cadena Nueve.

La frase sintetiza su filosofía y una vida marcada por gestos de argentinidad cotidianos: una bandera ondeando desde un mástil de 10 metros en su casa-quinta, una pileta con los colores nacionales, motocicletas restauradas con detalles celestes y blancos, y hasta un barbijo que, durante la pandemia, respetaba el tono exacto del azul ultramar según estudios del CONICET, y es el mismo del auto lo que llevará a recordar que Belgrano la enarboló por primera vez en ese punto cercano a Rosario frente al Río Paraná.

“No es que me lo propuse de entrada… empecé con una Zanella 125, después una Puma del ’75, después un motocarro… y así. Todo celeste y blanco. La idea fue creciendo”, relató. Y explicó que este Citroën fue un proyecto de años, donde cada detalle —desde el tapizado interior hasta los paneles de las puertas— fue cuidadosamente intervenido.

Su pasión por la simbología nacional también atraviesa lo cultural. Aunque valora el tango, lo asocia al Río de la Plata. “El folklore, en cambio, lo siento más federal, más representativo de todo el país”, expresó.

Es más, no toma mate en termo. Lo hace en pava que la apoya en un protector realizado por la hija de una amiga, Ornella.

El viaje a Rosario no será el único. Viera planea seguir recorriendo junto a su hijo lugares históricos como San Lorenzo y Tucumán. “Es una manera de compartir no solo la historia, sino también valores y amor por la patria. No se trata de imponer nada, sino de vivirlo con alegría”, aseguró.

Mientras tanto, quienes lo cruzan por la ruta no pueden evitar sorprenderse con el vehículo. “Me tocan bocina, me saludan, se acercan. Creo que esto genera algo lindo. Nos recuerda que la bandera no es solo un símbolo: es parte de lo que somos”, concluyó.