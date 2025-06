El equipo de Newcom de 9 de Julio hace historia con tesón, disciplina y corazón

La ciudad de Nueve de Julio tiene motivos para celebrar. El equipo mixto de Newcom del Club Atlético 9 de Julio se coronó campeón nacional en el torneo disputado este fin de semana en Santiago del Estero. Más allá del título, la experiencia dejó historias de camaradería, esfuerzo, emoción y orgullo local.

El equipo, integrado por jugadores y jugadoras mayores de 50 años, representó no solo a su club, sino a toda la provincia de Buenos Aires, siendo el único conjunto bonaerense presente en esta edición del campeonato nacional. La competencia reunió a los mejores 12 equipos del país en categoría A, el nivel más alto del circuito.

Dos de los protagonistas Marcelo Dicásolo y Óscar Spalla compartieron sus experiencias en una extensa y cálida entrevista en ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9, programa que conduce Gustavo Tinetti. Allí relataron los orígenes del equipo, su crecimiento, el sentido de pertenencia que genera el grupo, y cómo el deporte los transformó tanto física como emocionalmente.

“Entré al equipo por mi hermano y fue como si me hubieran estado esperando”, compartió Spalla, que se autodefine como alguien sin antecedentes deportivos, pero con gran compromiso. “Hoy entreno, hago pilates, gimnasio, me formé como entrenador. Me cambió la vida”, resaltó Oscar spalla.