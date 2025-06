Arranca el proyecto “Habitando Aulas” con talleres de orientación laboral

En el marco del proyecto “Habitando Aulas”, la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Nueve de Julio inició este juevess 5 de junio una significativa jornada de orientación y acompañamiento para jóvenes estudiantes del distrito, con el objetivo de brindar herramientas para su futuro laboral y académico.

Durante la mañana, se desarrollaron talleres de orientación laboral para alumnos de 6º año de la Escuela de Educación Secundaria N° 7, actividad que marca el puntapié inicial de este proyecto educativo integral.

Además, desde las 8:30 y hasta las 16:00, se lleva a cabo la Feria de Educación y Empleo en el Palacio Municipal, un evento ya tradicional en la agenda educativa local. Está dirigida a estudiantes de 6º y 7º año del nivel secundario, así como a jóvenes de entre 17 y 25 años de todo el partido de Nueve de Julio.

En esta feria, los asistentes tienen la oportunidad de conocer las distintas ofertas educativas de instituciones del partido y la región, y al mismo tiempo, acceder a información sobre las actividades de empresas e industrias locales, con la posibilidad concreta de presentar su currículum vitae y establecer un primer vínculo con el mundo del trabajo.

Como parte de las actividades, se ofrecen también charlas simultáneas de orientación laboral y vocacional, brindando a los jóvenes herramientas clave para su desarrollo personal y profesional.

El proyecto “Habitando Aulas” cuenta con el respaldo de la Jefatura Distrital y el compromiso activo de los directivos de establecimientos educativos públicos y privados, en una tarea coordinada por la Oficina de Empleo, la Dirección de Educación y la Secretaría de Desarrollo Comunitario del municipio.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de la comunidad de Nueve de Julio con la inclusión, la educación y el desarrollo de oportunidades para sus jóvenes, sembrando las bases de un futuro con más herramientas y posibilidades.

Habitar un aula no es solo ocupar un espacio físico. Es construir un tiempo y un lugar donde se cruzan saberes, emociones, trayectorias y futuros posibles. Es entender que cada aula habitada es una oportunidad de encuentro: con uno mismo, con los otros y con el mundo que nos rodea.

En estos espacios no solo se aprenden contenidos. Se cultivan valores, se despiertan vocaciones, se siembran sueños. Y allí, en ese proceso íntimo y colectivo, el vínculo con el mundo del trabajo y la producción cobra un nuevo sentido.

Porque habitar el aula también es mirar hacia afuera. Tender puentes. Acercar lenguajes. Generar diálogo entre quienes enseñan, quienes aprenden y quienes construyen día a día las dinámicas sociales y económicas de nuestras comunidades.

Cuando empresarios se acercan a la escuela no es solo para “ver qué se hace”, sino para escuchar, aprender, aportar y también transformarse. Es comprender que la educación no es tarea exclusiva del sistema escolar: es una responsabilidad compartida. La escuela sola no puede. Pero con aliados que habiten con compromiso y respeto ese mismo sueño, todo se vuelve más posible.

La alianza entre escuela y empresa no se trata de formar trabajadores, sino ciudadanos completos, críticos, creativos, capaces de habitar el presente con conciencia y de construir el futuro con compromiso.

Que las aulas no sean lugares aislados. Que sean puentes, laboratorios de ideas, espacios de encuentro entre generaciones, saberes, oficios y posibilidades.

Habitar las aulas, junto con quienes producen, emprenden y generan oportunidades, es sembrar una educación con sentido, con diálogo y con futuro.