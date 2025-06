Franco Flexas: “No entiendo cómo la Libertad Avanza va a presentar candidatos municipales si proponen que el Estado no exista”

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, fue entrevistado este miércoles en Despertate, el reconocido programa que se emite por Cadena Nueve y Máxima 89.9, emisoras del Grupo Líder de Comunicación en Nueve de Julio. En una conversación con el periodista Gustavo Tinetti, Flexas abordó los principales temas que hoy marcan la agenda regional: la crisis hídrica, la situación económica del distrito, la falta de respuestas de la Provincia y la Nación, y el escenario político de cara a las elecciones de septiembre.

El intendente confirmó que el canal San Emilio —que se encuentra en el distrito que administra— está recibiendo un gran caudal de agua proveniente de zonas como Lincoln y Facundo Quiroga. “Está todo el canal lleno. En algunos lugares la situación está controlada, pero en otros se volvió muy difícil por canales clandestinos que usan los caminos como desagüe. Algunos ya son verdaderos ríos”, describió. Además, explicó que la caída de puentes complica aún más la circulación y los trabajos. “Pedimos a la Provincia los materiales para reparar apenas baje el agua”, afirmó.

En lo económico, Franco Flexas trazó un panorama preocupante, aunque por el momento no crítico: “Se nota una fuerte baja en la recaudación y en la coparticipación. Todavía no declaramos emergencia administrativa, pero hay un estancamiento total que puede llevar a una crisis en varios sectores”, anticipó. Por otro lado, señaló que alrededor del 30% de los productores locales no habían podido cosechar al momento de las lluvias, lo que generó pedidos formales de emergencia agropecuaria.

El diálogo también giró hacia el plano político. Con la mirada puesta en las elecciones de septiembre y en el cierre de alianzas previsto para fin de junio, Flexas defendió la posición del radicalismo en la cuarta sección electoral y criticó tanto al kirchnerismo como a la Libertad Avanza. “En esta zona, el radicalismo no baja de los 20 puntos. Hay que dejar de mirar solo al conurbano y presentar una propuesta firme para la Provincia”, sostuvo.

Cuestionó además al PRO por sus movimientos hacia el espacio de Javier Milei: “Si el PRO se va con la Libertad Avanza, quedará absorbido. Nosotros no podemos depender de eso. El radicalismo tiene que presentar su propia propuesta de gobierno”, subrayó.

Pero uno de los momentos más contundentes de la entrevista fue cuando Flexas expresó su desconcierto ante la posibilidad de que la Libertad Avanza presente candidatos a nivel municipal: “No entiendo cómo van a hacerlo si proponen que el Estado no exista. En nuestros pueblos, si no está el Estado municipal, no hay nada. Es el único que da respuestas concretas”.

Puso como ejemplo el hospital municipal de General Viamonte, recientemente modernizado: “Si no tuviéramos el hospital, la gente tendría que ir a Junín, y muchos no pueden. Tenemos pocas frecuencias de transporte y no todos tienen auto. Por eso invertimos en salud: para que la gente se quede en su lugar, con atención de calidad”, explicó.

En el cierre, el intendente llamó a revalorizar el rol de los municipios: “La gente golpea la puerta del municipio. No al gobierno nacional, que no llega. No al provincial, que tampoco aparece. Nosotros estamos todos los días, en todos los temas. Es hora de que eso se reconozca, y se apoye”.