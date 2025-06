Profesional del Hospital Pediátrico: “No es un conflicto del Garrahan, es un conflicto del país”

El Hospital Garrahan, símbolo de la salud pediátrica pública de alta complejidad en Argentina, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. En una entrevista con el programa Despertate, de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Cristina Alonso, jefa de laboratorios del establecimiento, brindó un testimonio crudo sobre el colapso inminente del sistema ante la falta de respuesta del Estado.

Alonso explicó que la situación de los residentes médicos fue el detonante del conflicto. Pese a ser profesionales recibidos, con matrícula y responsabilidad sobre pacientes, sus sueldos apenas rozan los $800.000 mensuales, lo cual los ubica por debajo de la línea de subsistencia. El ofrecimiento de un bono no remunerativo, pagado con recursos propios del hospital y no por el Ministerio de Salud, fue calificado como “un parche” que no soluciona el problema de fondo.

“Ese bono no les sirve ni para alquilar, ni para aportar a su obra social ni para su jubilación. No es un salario digno, es un paliativo en negro”, denunció Alonso.

Además, la jefa del área química detalló que el 90% restante del conflicto lo representa el personal de planta, que tampoco ha recibido respuestas oficiales tras aceptar la conciliación obligatoria. “La recomposición salarial es urgente para evitar más renuncias. Ya hemos perdido profesionales de mucha trayectoria que son irremplazables”, dijo.

A pesar de las dificultades, el hospital continúa atendiendo a pacientes de todo el país con una política de concentración de consultas y estudios en un mismo día para minimizar el impacto en familias que viajan desde puntos distantes. Alonso remarcó que el Garrahan representa a toda la Argentina, no solo a la Ciudad de Buenos Aires, y sus pacientes reflejan la diversidad geográfica del país: “Del NOA y NEA proviene el 40% de los pacientes”.

También hizo hincapié en el rol científico del hospital, que ha producido más de 200 trabajos de investigación clínica solo desde el laboratorio, un reflejo del nivel de excelencia que hoy está en riesgo. “Nos insultan desde el poder diciendo que hay más administrativos que médicos, cuando la realidad es que todos los profesionales están trabajando al límite. Es una falta de respeto y de conocimiento absoluto”, afirmó.

En paralelo, el personal presentó datos concretos al Congreso para respaldar la creación de una ley que garantice el funcionamiento del hospital, no solo en términos salariales, sino también en provisión de insumos, infraestructura y estabilidad laboral.

“El Garrahan no es una causa sectorial, es una causa nacional. Si lo rompen, lo están rompiendo para todos”, advirtió Alonso, quien calificó el momento como “triste” y pidió a la ciudadanía que no pierda la empatía: “Lo que estamos viviendo es retroceder décadas en salud pública”.

Mientras el personal del Garrahan continúa atendiendo con vocación, las decisiones políticas definen su destino. El hospital no solo cura, también investiga, forma y sostiene vidas que llegan desde todos los rincones del país. Su colapso no es un asunto de gestión, es una señal de alarma nacional.

