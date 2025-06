Juan Pablo Boufflet reconoció el duro impacto de las lluvias y destacó el esfuerzo para salir adelante

Nueve de Julio atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años en materia hídrica. Las últimas lluvias acumuladas superaron los 100 milímetros en gran parte del distrito, alcanzando incluso los 190 mm en la zona de Quiroga. “Fue un golpe de knockout”, reconoció Juan Pablo Boufflet, secretario de Obras y Servicios Públicos, en diálogo con Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9. El funcionario destacó que se venía trabajando en la recuperación de caminos, canales y alteos, pero el nuevo temporal obligó a reiniciar muchas tareas.

“El agua nos pegó duro. Veníamos caminando lindo, estabilizando la situación, pero este número nos desbordó. En 100 días llovieron casi 1000 milímetros. Es una barbaridad. Por suerte agarró saliendo del verano, con días largos, pero nos deja muy golpeados”, explicó.

Boufflet detalló que se están desplegando cinco retroexcavadoras, ocho motoniveladoras (Champions) y equipos del área urbana, que también se sumaron al trabajo rural para reforzar zonas críticas. “Incluso nuestras dos palas retro están afectadas: una en Dudignac, otra en Dennehy. Estamos a full”, señaló.

La emergencia también obligó a tomar decisiones estructurales. En este sentido, el secretario confirmó que se incorporó al equipo Mario Sterl, exdelegado de Morea, como nuevo capataz del área rural, en reemplazo de dos bajas recientes. “Era imposible para un solo capataz cubrir toda la región. Esta incorporación nos permite tener más presencia y control directo en cada obra”, explicó.

Infraestructura y coordinación regional

Boufflet también valoró positivamente la reciente reunión de la Cuenca del Salado, donde se retomaron tres posibles propuestas de obras para resolver la crítica situación hídrica de la región. “Da algo de ilusión, aunque también bronca. Han pasado 25 años y seguimos en la misma. Ojalá alguna de las tres alternativas avance, porque cualquiera nos permitiría encarar obras mayores en las zonas más afectadas, como la que va de Ruta 5 hacia Bolívar”, opinó.

En ese sentido, señaló la necesidad de “un nuevo Mercante”, en referencia al canal que permite el escurrimiento del agua. “El problema es que nuestros canales tienen caudal muy bajo y la pendiente es mínima. Si no fuera por el Mercante, esto sería muchísimo peor”, indicó.

Compromiso local y colaboración vecinal

El funcionario destacó el compromiso de los vecinos en esta coyuntura. “En Bulcahy, en Dennehy, hubo gente que nos ayudó con piedra, escombro, lo que sea, para altear y mejorar el paso. También se recuperaron alteos como el de Ruta 65 al Fantasma y la vía de Morea casi en su totalidad”, remarcó.

Además, confirmó que continúan atendiendo reclamos urbanos: “Retomamos los bacheos más críticos y vamos a seguir con eso esta semana. Hay muchas prioridades, pero estamos avanzando en paralelo”.

Problemas en plantas de bombeo

Boufflet también informó que actualmente hay problemas técnicos en dos plantas: la ubicada en Moscato y otra en la plaza Héroes de Malvinas. “Estamos revisando qué ocurre. Son fallas que afectan el funcionamiento, así que lo informo para que los vecinos estén al tanto”, dijo.

Mientras el agua aún no se retira por completo y el pronóstico climático mantiene la incertidumbre, el equipo de Obras Públicas de Nueve de Julio continúa con tareas intensivas. “No tenemos respiro, pero no queda otra que seguir laburando. La Niña no da tregua, y hay zonas que siguen muy complicadas”, sintetizó Boufflet.