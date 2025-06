Bragado en alerta: advierten un julio crítico si no llega auxilio económico de la Provincia

En diálogo con Despertate (Cadena Nueve y Máxima 89.9), el secretario de Hacienda de Bragado, Juan Manuel Barenghi —hijo del intendente Sergio Barenghi— trazó un crudo diagnóstico sobre la situación económica del municipio. En un año marcado por la caída de la recaudación nacional y los recortes desde el Estado Nacional, los municipios bonaerenses ven resentidas sus finanzas, y Bragado no es la excepción.

“El primer semestre lo sostuvimos con ahorros del año pasado, pero se destinaron a cubrir gastos corrientes. Julio va a ser el mes más difícil, especialmente por el pago del aguinaldo. Si no aparece un fondo de asistencia desde Provincia, será muy complicado seguir manteniendo el funcionamiento actual”, advirtió el funcionario.

Aunque aclaró que por el momento Bragado no pidió la declaración de emergencia económica como ya lo hizo el municipio de 9 de Julio, Barenghi no descartó tomar esa medida si la situación no mejora en el corto plazo. “No escapamos a la realidad general. Estamos en una situación muy delicada”, sostuvo.

Además, hizo referencia a las demoras en los pagos a proveedores: si bien hasta ahora se mantenían en 30 días, en algunos casos ya se estiraron a 40. “Todavía hay cierto nivel de normalidad, pero se empieza a tensar”, señaló.

Crisis hídrica: alivio relativo por las obras preventivas

Por otro lado, el funcionario se refirió a la situación hídrica que afecta a la región. A pesar de las fuertes lluvias que impactaron especialmente en la localidad de O’Brien (donde cayeron 300 mm en pocas horas), Bragado logró evitar inundaciones gracias a las tareas de limpieza de canales realizadas en 2023.

“A diferencia del 2015, esta vez no entró agua a las casas. Hubo desbordes en las calles, pero el agua corrió gracias al mantenimiento previo. Aun así, estamos muy atentos porque sigue llegando agua de otros distritos como Pehuajó, Carlos Casares y 9 de Julio. La laguna está en un nivel muy alto”, explicó.

Actualmente, el municipio mantiene operativas las maquinarias y se controla el flujo del agua a través de una compuerta que permite su salida hacia el Río Salado. “Rezamos para que el clima acompañe. Otro temporal fuerte sería muy complejo de manejar”, concluyó Barenghi.