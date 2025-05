Martín Viera: “La violencia empieza con la palabra, y ahí es donde tenemos que actuar”

El presidente de Seguridad Ciudadana en el Nueve, Martín Viera, brindó una entrevista en profundidad en el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve y Máxima 89.9, donde expuso diversas líneas de acción institucional en marcha, compartió análisis del contexto local en materia de seguridad, y anticipó un plan de trabajo con eje en la prevención de la violencia de género.

La entrevista se originó a partir de una reciente reunión que mantuvo con autoridades del municipio: el intendente comunal, el jefe de estación de policía y el subsecretario de Seguridad. Según explicó, el encuentro surgió “de manera espontánea” cuando se presentó a entregar una nota formal solicitando información sobre la evolución de la ordenanza que regula la compra-venta de materiales no ferrosos, aprobada en diciembre pasado.

“Fui al municipio a presentar una nota solicitando datos sobre cómo ha evolucionado esa ordenanza. Entró en vigencia entre fines de diciembre y enero, y si bien cuatro meses es un plazo breve para medir impacto, queríamos tener algún indicio oficial”, comentó Viera.

Aunque aún no obtuvo respuesta escrita, señaló que la reunión permitió dialogar directamente con los responsables y le transmitieron una actitud de tranquilidad. “No noté preocupación por parte de las autoridades. Y eso, sumado al hecho de que no hay casi publicaciones ni denuncias en redes o medios sobre ese tema, me hace pensar que vamos por el buen camino”, evaluó.

Violencia de género: la problemática que más preocupa

Uno de los ejes más delicados de la entrevista giró en torno a la violencia de género, que según datos extraoficiales —proporcionados por las propias autoridades durante la reunión— sigue liderando el ranking de denuncias en el distrito. “Me dijeron que de cada diez denuncias, entre siete u ocho corresponden a violencia de género. En mayo, incluso, aumentó un poco el promedio respecto a meses anteriores”, indicó Viera.

En ese marco, anunció que desde Seguridad Ciudadana se están preparando acciones de concientización comunitaria que tendrán como base la información, la prevención y la educación social.

“No somos una entidad con poder de intervención directa, pero sí podemos aportar desde la concientización. Por eso decidimos trabajar con una especialista en género, la doctora Erika Pérez, para planificar una serie de charlas abiertas a la comunidad a través de los medios”, reveló.

La primera temática que abordarán será cómo identificar los primeros signos de violencia de género, incluso antes de que se manifiesten en hechos físicos. “Queremos que las personas puedan advertir cuando algo no está bien, cómo actuar ante una situación que podría derivar en violencia, y qué rol debe asumir el entorno cercano: el amigo, el vecino, el pariente”.

La iniciativa ya cuenta con el apoyo de medios locales como Cadena Nueve, lo que permitirá que los contenidos lleguen a más vecinos y vecinas. “Queremos generar una transformación desde lo más básico: la palabra. Porque es ahí donde empieza todo”, sostuvo Viera, haciendo eco de un mensaje central del Papa Francisco: la paz social comienza desde el lenguaje cotidiano y la empatía.

Cultura, educación y lenguaje: la raíz de la violencia

Durante la conversación, tanto Viera como el periodista Gustavo Tinetti reflexionaron sobre los cambios generacionales respecto al trato entre personas, el uso de apodos, el lenguaje y los estigmas. El funcionario compartió anécdotas personales que ilustran cómo las nuevas generaciones tienen incorporado un mayor nivel de conciencia y respeto por el otro, particularmente en lo que refiere al bullying y los cuerpos.

“Mi hijo y sus amigos, de apenas 13 años, me dijeron que lo que más les gusta de su nueva escuela es que no hay bullying. Es algo que para ellos es fundamental. Y el otro día, un amigo de él me corrigió cuando le dije ‘gordito’ de manera cariñosa: me dijo ‘no se habla de los cuerpos’. Me dejó sin palabras”, relató.

Este cambio de paradigma fue valorado como una oportunidad concreta para trabajar desde la niñez y la adolescencia en la prevención de las violencias, partiendo del lenguaje y los vínculos.

“Nosotros crecimos con naturalización de ciertas expresiones que hoy entendemos como agresivas. A veces no hay intención de dañar, pero el daño ocurre igual. Es hora de que lo entendamos. La violencia comienza con una palabra mal dicha, con un apodo que humilla, con una burla que se hace costumbre. Y si no actuamos ahí, ya es tarde”, advirtió Viera.

Compromiso institucional y comunitario

La campaña de charlas sobre violencia de género que prepara Seguridad Ciudadana buscará abordar, además del lenguaje, aspectos como la violencia económica, la reacción del entorno, y los canales de contención a los que puede recurrir una víctima. La idea es que cada charla brinde herramientas prácticas y pedagógicas, no solo desde la teoría sino desde situaciones cotidianas.

“Queremos que una mujer, un vecino, un docente, quien sea, pueda identificar signos de violencia incipiente y sepa qué hacer. Porque muchas veces sabemos que hay violencia pero no intervenimos por miedo, por desconocimiento o porque la propia víctima nos pide que no lo hagamos. Hay que encontrar formas sostenibles y cuidadosas de involucrarnos”, explicó.

Finalmente, Martín Viera reiteró el agradecimiento a los medios que se suman a la propuesta y a los actores institucionales que, según valoró, están trabajando en equipo con compromiso. “Es muy bueno ver a las autoridades locales articuladas. Yo no los conocía personalmente y me llevé una grata impresión del trabajo que están haciendo juntos”, dijo.

En resumen, la charla no solo ofreció un diagnóstico certero del estado actual de la seguridad en el distrito, sino que también encendió una luz sobre el rol clave de la sociedad civil, los medios y la educación en la prevención de la violencia. Desde una simple palabra hasta una política pública, todo suma en la construcción de una comunidad más justa, empática y segura.